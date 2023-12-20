الأربعاء 20/ديسمبر/2023 - 08:45 م 12/20/2023 8:45:36 PM

يقينًا بعقيدة أشارت لنا فى قرآننا إلى أنهم- أى اليهود- لن ينالوا هدفهم، طالت الحرب أو قصرت، استغرقت أيامًا أو شهورًا، قتل اليهود والصهاينة فيها من المسلمين مئاتٍ أو ألوفًا، دمروا فيها أحياء أو مدنًا أو بيوتًا.. فلن يتسرب اليأس إلى قلوبنًا، كيف وأنه- عز وجل- مع مقاومينا الغزاويين فى سداد رميهم، ألم يقل فى كتابه الحكيم «لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّآ أَذًى وَإِن يُقَتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ لْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ»، وقال تعالى «فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى»؟

إن ما تفعله المقاومة الفلسطينية بإمكاناتها المحدودة بعد صمود 73 يومًا أمام آلاف القذائف المحرمة وغير المحرمة التى تطلقها إسرائيل وأمريكا (أكبر دولة فى العالم) على مدنيى ومقاومى فلسطين «تخيلوا» يعادل صمود دولة عظمى مثل روسيا بكل عدتها وعتادها أمام أمريكا والغرب، لذلك أبشروا فقد جاءنا من غزة، وتل أبيب بعد اعترافها بخسائر عسكرية لديها لا محالة من إقرارها البيانات التالية:

إن مقاتلينا استطاعوا تدمير 60 آلية عسكرية إسرائيلية، منها 10 ناقلات جند فى محاور عدة جنوب حى الزيتون وحى الشيخ رضوان وحى التوام وبيت لاهيا ضمن قطاع غزة.

** هنا الوفد سيداتى سادتى مازلنا فى بيانات المقاومة الفلسطينية: أعلنت كتائب القسام، فى بيانها أن مقاومينا استهدفوا 3 دبابات للاحتلال من نوع «ميركافا» بقذائف الياسين 105 شرق مدينة خان يونس، وكذلك دمرت دبابة «ميركافا» بعبوة العمل الفدائى شمال شرق خان يونس.

وأضافت أننا تمكنا من استهداف قوة صهيونية راجلة تمركزت فى أحد المنازل بقذيفة مضادة للأفراد، مشيرة إلى أنه جرى إيقاع القوة بين قتيل وجريح شرق مدينة خان يونس.

هذا وقد تم استهداف آلية عسكرية للاحتلال جنوب مدينة دير البلح بقذيفتى «الياسين 105» ما أدى إلى احتراقها بالكامل، وقصف تجمع لآليات الاحتلال المتوغلة فى شرق مدينة خان يونس بقذائف الهاون.

أعزائى القراء جاءنا البيان العاجل.. قامت عناصر من كتائب الشهيد عزالدين القسام التابعة، بعمل كمين فى الساعة 4:30 بعد ظهر يوم 12 ديسمبر، بينما كانت قوة إسرائيلية تابعة للكتيبة 53 فى لواء جولانى تقوم بتمشيط مُجمع من ثلاث مبانٍ شمال غرب حى الشجاعية.. وقد أسفر الكمين عن مقتل 9 ضباط وجنود إسرائيليين أغلبهم من لواء جولانى، بالإضافة إلى مقتل جندى عاشر فى نفس اليوم، فيما صرح مستشفى سوروكا بأن 49 جنديًا إسرائيليًا مصابًا وصلوا إليه خلال الساعات الماضية.

هنا غزة: «لقد تمكن المجاهدون فى اليومين الماضيين أثناء محور القتال بشرق خان يونس من تفجير عبوتين رعديتين مضادتين للأفراد فى قوة صهيونية راجلة مكونة من 7 جنود صهاينة، وإيقاعهم بين قتيل وجريح، وفور وصول قوة النجدة لإنقاذهم فجر المجاهدون عبوة ثالثة مضادة للأفراد وأوقعوهم قتلى وجرحى.

أعزائى القراء ما زلنا فى البيان الوارد إلينا عبر الفضائيات والسوشيال ميديا فابقوا معنا.

هذا وقد أعلنت فصائل المقاومة عن استهداف دبابتين صهيونيتين بقذائف «تاندوم» فى محور الشيخ رضوان غرب مدينة غزة، واشتباك مجاهديها مع 10 جنود صهاينة فى خيمة قرب جحر الديك وسط القطاع واستولوا على بندقية M16.

هذا وقد اعترف الجيش الإسرائيلى الجمعة الماضية بمقتل جندى فى معارك شمالى غزة ليرتفع العدد منذ بدء الحرب ١٢٠٠قتيل فى إسرائيل منهم ١١٦ جنديًا وإصابة ٦٠٠ آخرين وعدد ١٣٥ رهينة قتل منهم ٢٠ حتى يوم ١٤/١٢.. هنا غزة.. اللهم احفظ مصر وارفع قدرها.