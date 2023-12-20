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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

رابطة الأندية تعلن عقوبة الأهلي بعد الانسحاب من الكأس

الأهلي
الأهلي

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة العقوبة الموقعة على النادي الأهلي بعد انسحابه من المشاركة في بطولة كأس الرابطة للموسم الكروي الجاري 2023 – 2024.

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وأرسلت الرابطة خطابًا للنادي الأهلي يفيد بتطبيق اللائحة الخاصة بالبطولة عليه طبقا للمادة 59 من لائحة المسابقات ونظام وشروط كأس الرابطة 2023-2024.

ويأتي نص اللائحة كالأتي: "إذا اعتذر نادي عن الاشتراك في مسابقة كأس الرابطة قبل إجراء قرعة البطولة، يتم خصم مبلغ وقدره مليون جنيه مصري وذلك قيمة مشاركة النادي في بطولة الدوري العام".

الأهلي يعتذر عن عدم الاشتراك في كأس الرابطة :

وكان النادي الأهلي قد أرسل خطابًا إلى رابطة الأندية المصرية المحترفة يُفيد باعتذار الفريق عن عدم خوض بطولة كأس رابطة الأندية الموسم الجاري 2023 – 2024.

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