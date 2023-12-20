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الأربعاء 20 ديسمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الفتح يزاحم الاتفاق لضم فيرمينو من الأهلي في الشتوية

فيرمينو لاعب الأهلي
فيرمينو لاعب الأهلي

دخلت إدارة نادي الفتح في سباق مع نادي الاتفاق للحصول عل خدمات النجم البرازيلي روبرتو فيرمينو لاعب فريق الأهلي ضمن خطة دعم صفوفهم خلال موسم الانتقالات الشتوية المقبل.

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أول تعليق من جيرارد على أنباء انتقال فرمينو إلى الاتفاق

وأكدت صحيفة الشرق الأوسط السعودية في تقرير لها اليوم أن الفتح يرغب في ضم فيرمينو خلال ففترة الانتقالات المقبلة على سبيل الإعارة، بعد خروجه من حسابات مدرب الأهلي.

وأشارت الصحيفة إلى أن نادي الفتح سيجد منافسة من نادي الاتفاق بعدما أبدى المدير الفني ستيفن جيرارد اقتناعه بالتعاقد مع اللاعب، على أمل دعم هجوم الفريق بصفقة قوية هذا الشتاء.

مدرب الأهلي يطلب رحيل فيرمينو

وجاءت محاولات الفتح والاتفاق للتعاقد مع فرمينو بعد تأكيد مدرب الأهلي ماتياس يايسله للإدارة على خروج اللاعب من خدماته خلال الفترة المقبلة، ومطالبة الإدارة بمحاولة التعاقد مع لاعب بديل.

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