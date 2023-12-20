انخفاض متوسط سعر النفط.. قطر تعتمد الموازنة العامة لعام 2024

أعلنت وكالة الأنباء القطرية الأربعاء أنه جرى وضع الموازنة العامة للبلاد لعام 2024 على أساس اعتماد متوسط سعر نفط 60 دولارًا للبرميل بدلًا من 65 دولارًا للبرميل كما في 2023.

وأشارت الوكالة، بحسب ما نقلته شبكة سكاي نيوز، إلى أن إجمالي الإيرادات المتوقعة 202 مليار ريال (53.84 مليار دولار) في موازنة 2024، بنسبة انخفاض تقدر بـ11.4 بالمئة مقارنة بإجمالي الإيرادات المتوقعة في موازنة 2023.

وعزا وزير المالية القطري، علي الكواري، في بيان، انخفاض الإيرادات بشكل أساسي إلى اعتماد متوسط سعر نفط 60 دولارا للبرميل بدلا من 65 دولارا للبرميل كما في عام 2023، وذلك بالأخذ بتقديرات المؤسسات الدولية لأسعار النفط خلال العام 2024 والاستمرار في اتباع نهج متحفظ في تقدير إيرادات النفط والغاز.

وأوضحت الوكالة أن إجمالي الإنفاق 200.9 مليار ريال، بنسبة ارتفاع بنحو واحد بالمئة مقارنة بموازنة العام 2023، وسط ارتفاع مخصصات الرواتب والأجور لعام 2024 بمقدار 1.5 مليار ريال، أو بنسبة 2.4 بالمئة، عن عام 2023 لتصل إلى مبلغ 64 مليار ريال.

وقال الكواري إن الحكومة ملتزمة بسداد ما يعادل حوالي 7.3 مليار ريال من مستحقات الدين العام في عام 2024 مما يجعل العجز النقدي لعام 2024 عند سعر النفط المذكور أعلاه (60 دولارا للبرميل) يقدر بحوالي 6.2 مليار ريال والذي من الممكن تغطيته من فوائض العام 2023 بالإضافة إلى استعمال أدوات الدين المحلي والخارجي حسب الحاجة.

وبهذا يقدر العجز المتوقع في 2024 بحوالي 6.2 مليار ريال.