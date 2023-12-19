أسعار النفط تواصل الارتفاع وبرنت يسجل 78.00 دولار للبرميل

واصلت أسعار النفط، في الارتفاع لليوم الثاني على التوالي، ليسجل سعر خام برنت للعقود الآجلة نحو 78.00 دولار للبرميل، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 72.29 دولار للبرميل.

وأعلنت منظمة البلدان المصدّرة للنفط (أوبك) أنها تتوقع نموًّا جيّدًا في الطلب العالمي على النفط، بينما اتفق المشاركون في قمة "كوب 28" للمناخ على التخلي التدريجي عن الوقود الأحفورى.

وأفادت بأنها تتوقع أن يسجّل الطلب العالمي على النفط نموًّا بنسبة 2.2 مليون برميل يوميا خلال العام المقبل ليصل إلى معدل 104,36 مليون برميل يوميا وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية .

وقالت أوبك في تقريرها الشهري عن سوق النفط: "يُتوقع أن يدعم نمو إجمالي الناتج المحلي العالمي المرن الطلب على النفط في ظل التحسن المتواصل في النشاط الاقتصادي في الصين".

ويتوقع أن يزداد الطلب في الدول الصناعية المنضوية في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي بـ0,3 مليون برميل يوميا ليصل إلى معدل 46,1 مليون برميل يوميا، لكنه سيبقى أقل من الرقم القياسي المسجل عام 2019.

ويتوقع أن يزداد الطلب في البلدان غير المنضوية في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادى بمليونى برميل يوميا إلى 58,3 مليون برميل يوميا.

وأوقفت شركة النفط الكبرى "بريتش بتروليوم" مؤقتا، جميع عمليات النقل عبر البحر الأحمر، وقالت مجموعة ناقلات النفط "فرونت لاين" الاثنين، إن سفنها ستتجنب المرور عبر الممر المائي، في مؤشر على أن الأزمة تتسع لتشمل شحنات الطاقة.

ويمر نحو 15 بالمئة من حركة الشحن العالمية عبر قناة السويس، الذي يوفر أقصر طريق شحن بين أوروبا وآسيا.

ودفعت الهجمات على السفن، واشنطن وحلفاءها إلى مناقشة تشكيل قوة عمل لحماية مسارات البحر الأحمر، وهي خطوة حذرت طهران من أنها ستكون خاطئة.

وأكد جواد أوجي، وزير النفط الإيراني، الاثنين، حدوث عطل في عموم البلاد في محطات وقود بسبب هجوم إلكتروني.

وذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية وأخرى إسرائيلية محلية، أن مجموعة قرصنة إلكترونية تتهمها إيران بأن لها صلات بإسرائيل، أعلنت مسؤوليتها عن تنفيذ هجمات إلكترونية أدت لتعطيل خدمات محطات وقود في أنحاء إيران.