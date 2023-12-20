تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة ، والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية، حيال 3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" مقيمين بدائرة قسم شرطة أول المنصورة بالدقهلية.

الداخلية ..ضبط قضية غسيل أموال بقيمة 175 مليون جنيه

كشفت التحريات قيام المتهمين بمحاولة غسل الأموال متحصلة من الإتجار وترويج المواد المخدرة عن طريق قيامهم بـ (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والأراضى والسيارات) بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقدرت تلك الممتلكات بـ (175 مليون جنيه تقريباً) فتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

الداخلية ..ضبط 25 ألف كتاب تعليمى بدون تفويض داخل مخزن بالغربية

كما واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية .

وقد أكدت معلومات وتحريات قطاع الشرطة المتخصصة ، قيام (مالك مخزن - كائن بدائرة قسم شرطة طنطا ثان بالغربية) بطباعة العديد من الكتب التعليمية لمراحل تعليمية مختلفة بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية أو تصريح من الجهات المعنية بالمخالفة للقانون .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المخزن المُشار إليه وضبط مالك المخزن ، وبالتفتيش فى حضوره عثر على ( 25000 كتاب تعليمى لمراحل تعليمية مختلفة) بدون تفويض أو تصريح من الجهات المعنية ، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.