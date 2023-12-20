رئيس جامعة بنى سويف يكرم فريق كلية الحقوق





كرم الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، اليوم، فريق كلية الحقوق لفوزه بنهائي دوري كرة القدم بهدفين مقابل لاشئ، وحصولهم على المركز الأول وكأس رئيس الجامعة، والذي تم إقامته بنادي الشبان المسلمين بين طلاب كليتي الحقوق وعلوم الأرض .

ونظمته إدارة رعاية الشباب، بحضور الدكتور ابراهيم عبد الجيد عميد كلية علوم الأرض، والكابتن محمد فاروق مدير عام إدارة رعاية الشباب، وكابتن توني عثمان رئيس نادي الشبان المسلمين، وعدد من أعضاء هيئة التدريس، ولفيف من الرياضيين والإعلاميين بالمحافظة.

وأكد رئيس الجامعة، على أهمية النشاط الرياضي في بناء الشخصية المتوازنة للطلاب، واكتشاف وتطوير مواهبهم، وتوظيف طاقات الطلاب فيما هو نافع ومثمر، فضلاً عن إكسابهم مهارات إضافية تساعدهم في حياتهم العملية والعلمية مثل تعزيز روح العمل الجماعي، وتنمية العمل بروح الفريق، بالإضافة إلى نشر الوعي والثقافة الرياضية بين الطلاب، والاهتمام بالطلاب الموهوبين، والعمل على الارتقاء بمستوياتهم الفنية والمهارية.

وأشاد الكابتن محمد فاروق مدير عام رعاية الشباب بدور رئيس الجامعة وحرصه الدائم على تنظيم البطولات المختلفة في الأنشطة الطلابية، لتنمية واكتشاف المواهب عند الطلاب، مؤكداً أن البطولة شارك فيها 26 فريق من كليات الجامعة المختلفة علي مدار ثلاثة أسابيع كاملة.

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