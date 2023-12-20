التصريح بدفن جثة شاب لقي مصرعه في حادث تصادم سيارة ملاكى وعربة كارو بالخانكة

أمرت جهات التحقيق بالخانكة بالتصريح بدفن جثة شاب لقي حتفه وكما امرت بالاستعلام عن الحالة الصحية للمصاب، في واقعة اصطدامه بسيارة المتوفي الملاكي بعربة كارو على طريق سرياقوس أبو زعبل، دائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، جرى نقل الجثمان لمشرحة مستشفى الخانكة المركزي، والتحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة.

التصريح بدفن جثة شاب لقي مصرعه في حادث تصادم سيارة ملاكي وعربة كارو بالخانكة

وتمكن رجال الإدارة العامة للمرور من رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية على الطريق، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطبيب الشرعي لبيان سبب الوفاة.

وتلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا الإدارة العامة لمرور القليوبية، يفيد ورود بلاغ من عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي وعربة كارو على طريق سرياقوس أبو زعبل دائرة مركز شرطة الخانكة ومصرع شخص وإصابة آخر.

على الفور انتقل رجال الأمن بمركز شرطة الخانكة، ورجال الإدارة العامة للمرور لمكان الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وعربة كارو على الطريق، وأسفر الحادث عن مصرع الشاب "عبد الله أيمن"، 28 سنة، مقيم دائرة مركز الخانكة، وإصابة قائد العربة الكارو.

جرى نقل الجثمان لمشرحة مستشفى الخانكة المركزى، والتحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة، وتمكن رجال الإدارة العامة للمرور من رفع أثار الحادث وتسيير الحركة المرورية على الطريق، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثمان عقب انتهاء أعمال الطبيب الشرعى لبيان سبب الوفاة.

خلال 24 ساعة.. تحرير 197 مخالفة لمحلات لم تلتزم بقرار الغلق

كما واصلت الأجهزة الأمنية ،تنفيذ قرار مجلس الوزراء، بشأن اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء.

وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة، عن تحرير 197 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.