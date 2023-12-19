د.عبدالسند يمامة: رؤية الوفديين في هذه المرحلة استمرار السيسي (فيديو)

قال الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، هو الحزب الأول في مصر من حيث التاريخ، فهو حزب الأمة.

وكشف رئيس حزب الوفد ، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج "حضرة المواطن" المذاع على فضائية "الحدث اليوم" مساء اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل الجلسة التي جمعته مع الرئيس عبد الفتاح السيسي برفقة باقي المرشحين في انتخابات الرئاسة 2024، قائلا : "الرئيس السيسي دعاهم وأحسن الاستقبال، وتحدث كافة المرشحين السابقين خلال الجلسة.

ملايين من الوفديين انتخبوا الرئيس عبد الفتاح السيسي

وأشار الدكتور عبدالسند يمامة إلى أنه بدأ الحديث بتوجيه الشكر على الدعوة الكريمة، وأن الانتخابات لم تكن بين أشخاص وإنما بين ثلاث أحزاب ومرشح مستقل، موضحا أنه تحدث مع الرئيس السيسي عن ترتيبه في نتيجة الانتخابات جاء بسبب رؤية الوفديين في هذه المرحلة أن يستمر الرئيس السيسي، فملايين من الوفديين انتخبوا الرئيس السيسي".

وتابع الدكتور عبدالسند يمامة: " لم أعتب على أحد منهم، ولم اعتبره مخالفا، لأن هناك سبب من أسباب الإباحة تبرر رأيهم في اختيار الرئيس السيسي، ولولا أنه الرئيس السيسي لكان هناك حديث آخر وترتيبات أخرى.

واستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، وباقي المرشحين في الانتخابات الرئاسية حازم عمر وفريد زهران.

عبدالسند يمامة وحازم عمر وفريد زهران يهنئون السيسي بفوزه في الانتخابات الرئاسية



وقدم الدكتور عبدالسند يمامة، التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي متمنيا له دوام التوفيق في ولايته الجديدة من أجل الوطن وشعب مصر العظيم.

وأكد رئيس الوفد، تجديد الحزب للثقة في الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي خاض معارك البناء والتنمية ومحاربة الإرهاب خلال السنوات العشر الماضية.

وشدد الدكتور عبدالسند يمامة على أن الحزب سوف يعود إلي دوره الفاعل في المعارضة الوطنية وسيكون أحد الأعمدة الرئيسية في دعائم الجمهورية الجديدة.

وأشار الدكتور عبدالسند يمامة، إلي أن الانتخابات الرئاسية المنقضية كانت الافضل من حيث المشاركة وإقبال المصريين وكانت انتخابات نزيهة تحت إشراف قضائي من الهيئة الوطنية للانتخابات والفائز في النهاية هو الوطن والشعب المصري.