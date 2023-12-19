عبدالسند يمامة وحازم عمر وفريد زهران يهنئون السيسي بفوزه في الانتخابات الرئاسية

هنأ المرشحون الذين خاضوا انتخابات رئاسة الجمهورية 2024، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بفوزه في الانتخابات الرئاسية، وتوليه لفترة جديدة، مشيدين بنجاح العملية الانتخابية وبالإقبال الهائل من المواطنين على المشاركة في الانتخابات بما يتفق والمصلحة الوطنية العليا.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي اليوم بقصر الاتحادية، المرشحين الذين خاضوا انتخابات رئاسة الجمهورية 2024، وهم: حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وعبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، بحضور المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للسيد الرئيس.

وأعرب المرشحون الرئاسيون عن خالص تمنياتهم للرئيس بالتوفيق والسداد لما يحقق مصالح الوطن، التي تعد الهدف الأسمى للأطياف السياسية الوطنية كافة، خاصة في هذا التوقيت الدقيق الذي تمر فيه المنطقة بتحديات جسيمة، مؤكدين استمرار في العمل بما يخدم مصلحة مصر والمواطنين.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن اللقاء شهد ترحيب السيد الرئيس بالسادة المرشحين، مؤكدًا تقديره لأدائهم السياسي خلال العملية الانتخابية، على النحو الذي يثري التعددية والتنوع في المشهد السياسي والديمقراطي المصري، ومشيرًا إلى أن النجاح الحقيقي لمصر كلها تمثل في مستويات المشاركة العالية وغير المسبوقة من المواطنين في الانتخابات، بما عكس وعي الشعب المصري العظيم بمسئوليته الوطنية.