مشاهدة مباراة الزمالك وساجرادا بث مباشر يلا شوت اليوم في كأس الكونفيدرالية

مشاهدة مباراة الزمالك وساجرادا بث مباشر يلا شوت اليوم في كأس الكونفيدرالية ، ويبحث عشاق القلعة البيضاء عن موعد مباراة الزمالك وساجرادا اليوم، فى الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية والتشكيل المتوقع والقنوات الناقلة.

مباراة الزمالك وساجرادا اليوم

ويحل الزمالك ضيفًا على نظيره ساجرادا إسبيرانسا الأنجولى فى الرابعة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، حيث يطمح الزمالك فى الفوز بالمباراة واقتناص الثلاث نقاط من أجل حسم تأهله إلى ربع نهائى كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

ويتربع الزمالك على صدارة المجموعة الثانية برصيد 9 نقاط من 3 انتصارات متتالية على أبوسليم الليبي، وأكاديمية سوار الغيني، وساجرادا إسبيرانسا الأنجولي.

وكشف الاتحاد الأفريقى لكرة القدم عن طاقم تحكيم مباراة الزمالك ضد ساجرادا إسبيرانسا الأنجولى فى الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

ويدير مباراة الزمالك ضد ساجرادا الحكم عيسى سى حكم ساحة، ويعاونه كلًا من الحاجى ماليك سامبا مساعد أول، ونوح بانجورا مساعد ثاني، وأدلبرت ضيوف حكم رابع.

تشكيل الزمالك ضد ساجرادا المتوقع

حراسة المرمى: محمد عواد.

الدفاع: عمر جابر، حمزة المثلوثي، محمد عبدالغني، محمد عبدالشافي.

الوسط: نبيل عماد دونجا، محمد أشرف «روقا»، يوسف إبراهيم أوباما.

الهجوم: محمود عبدالرازق شيكابالا، سيف الدين الجزيري، أحمد سيد زيزو.

موعد مباراة الزمالك وساجرادا اليوم فى الكونفدرالية

ومن المقرر أن يكون مباراة الزمالك وساجراد الأنجولى اليوم الأربعاء 20 ديسمبر فى تمام الساعة السادسة مساء على ملعب 11 نوفمبر بالعاصمة الأنجولية لواندا،

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ضد ساجرادا فى الكونفدرالية

تمتلك شبكة قنوات bein sports الرياضية القطرية، الحقوق الحصرية لنقل مباريات كأس الكونفيدرالية الأفريقية فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

اضغط هنا لمشاهدة مباراة الزمالك وساجرادا بث مباشر

اضغط هنا لمشاهدة مباراة الزمالك وساجرادا بث مباشر

وتنقل مباراة الزمالك ضد ساجرادا إسبيرانسا الأنجولى فى الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية عبر قناة bein sports premium، حيث يمكن للمتابعين مشاهدة بث مباشر مباراة الزمالك وساجرادا، عبر هذه القناة.

المباراة مشاهدة مباراة الزمالك وساجرادا مباشر مباراة الزمالك وساجرادا اليوم عبر قناة bein sports premium تردد القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ضد ساجرادا اليوم عبر نايل سات التردد: 12054.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3. تردد القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ضد ساجرادا اليوم عبر عرب سات التردد: 12379.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معلق مباراة الزمالك وساجرادا الانجولى اليوم

أعلنت قناة بى إن سبورت الناقل الحصرى للبطولات الافريقية، عن معلق مباراة الزمالك وساجرادا الانجولى اليوم.

اللقاء الذى سيقام فى دولة أنجولا وعلى ملعب 11 نوفمبر بالعاصمة لواندا، عند السادسة بتوقيت القاهرة.

المباراة ستذاع على قناة بى إن سبورت 6 وسيعلق على اللقاء المعلق الرياضى على محمد على.

نادى الزمالك يدخل القلاء وهو فى المركز الاول برصيد 9 نقاط، ويامل وننتظر الفوز لتحقيق النقطة الـ 12، وضمان الصعود.