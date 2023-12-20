موسم الرياض 2023 يحتفل باليوبيل الماسي لـ محمد عبده

احتفالاً بمرور 60 عامًا على مسيرته الفنية التاريخية، يعيش فنان العرب محمد عبده ليلة غنائية من نوع خاص أطلق عليها “اليوبيل الماسي” وذلك ضمن فعاليات موسم الرياض 2023، التي تضم عدد ضخم من نجوم الغناء العربي والعالمي.

البرنامج التكريمي لـ محمد عبده في موسم الرياض 2023

يأتي الاحتفال باليوبيل الماسي لـ محمد عبده على مدار ليلتين متتاليتين ، الاولى مخصصة لأشضهر الأغاني الكلاسيكية له في 29 ديسمبر، والثانية مخصصة للون السعودي الشعبي الذي اشتهر محمد عبده في بداياته الغنائية المميزة.

نبذة عن محمد عبده وبداياته الغنائية

محمد عبده من مواليد 12 يونيو 1949 في محافظة الدرب بمنطقة جازان بالسعودية، بدأ مسيرته الغنائية في عام1961 في سن مبكر وهو طالب في إحدى المعاهد الصناعية بجدة، واكتشفه عباس فائق غزاوي حينما غنى في البرنامج الإذاعي “بابا عباس”.

فعاليات موسم الرياض في نسخته الرابعة

تشهد النسخة الرابعة من موسم الرياض الكثير من الفعاليات الفنية والرياضية والترفيهية، بجانب استضافة منطقة "بوليفارد سيتي" هذا العام، حفل جوائز Joy awards، في نسخته الرابعة، والذي يعد أكبر حفل توزيع جوائز ترفيهي في الشرق الأوسط.

حمل حفل الافتتاح عددًا كبيرًا من المشاهير في الرياضة والفن والغناء والمصارعة، منهم: “كريستيانو رونالدو، وكونور مكريجور، وصامويل إيتو، ومايك تايسون، وإيمينم، ومحمد حماقي، ونانسي عجرم، وأحمد عز، ومحمد هنيدي، وإليسا، وغيرهم”.

كما سيضم موسم الرياض 2023" اختلافات فريدة عن المواسم السابقة، بدايةً من إنشاء موقع إلكتروني متطور بآليات جديدة بجانب منصة خاصة بتذاكر الحفلات بمواصفات عالمية تُسهل على الروّاد حجزها.

بجانب الكشف عن منطقة ترفيهية جديدة باسم "بوليفارد هول"، التي تم بناؤها خلال 60 يومًا على مساحة تزيد عن 200 ألف متر مربع، وتتسع لأكثر من 40 ألف زائر في وقت واحد، وبمعايير فنية وتقنية عالمية.

تحدَّثَ آل الشيخ عن أحداث بوليفارد هول الجديدة والتي ستحتضن تجارب عالمية جديدة، على رأسها “الاحتفال بالذكرى المئوية لـ ديزني" من خلال “قلعة ديزني”، التي تتواجد للمرة الأولى هناك.

إلى جانب تجربة “هاوس أوف هايب”، وهي تُعد أكبر تجربة تربط بين الواقع والافتراض، و30 تجربة تفاعلية مختلفة، والمئات من الفعاليات على مدار أيام الموسم.