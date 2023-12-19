من دون عمرو دياب وحماقي.. البرنامج الكامل لحفلات رأس السنة محليًا وعربيًا

بدأ العد التنازلي لحفلات ختام 2023 واستقبال العام الجديد، بليالٍ غنائية مميزة لنجوم الغناء العربي في مختلف البلدان الذين يملكون قاعدة جماهيرية ضخمة

قائمة حفلات رأس السنة في مصر وخارجها

تتضمن قائمة الاحتفالات عددا كبيرا من نجوم الغناء في مختلف الأنحاء العربية “مصر، الإمارات، السعودية، لبنان، وغيرها”.

حفلات رأس السنة في مصر

بدايةً من مصر، والتي يتألق فيها نجوم الخليج في ليلة يجتمع فيها أبرز 3 من نجومها “بلقيس، أصيل هميم، دحوم الطلاسي”، في 31 ديسمبر داخل أحد الفنادق الكبرى في القاهرة.

ومع الكينج محمد منير ومغني الراب عفروتو والموسيقى البديلة لـ مسار إجباري"، ثلاثتهم يجتمعون في حفل غنائي واحد، في 31 ديسمبر داخل أحد المتنزهات الكبرى بمدينة الشيخ زايد.

ويحتفل الفنان تامر عاشور مع جمهوره قبل أيام من انتهاء 2023، وذلك يوم الجمعة القادم 22 ديسمبر داخل أحد المراكز التجارية الكبرى بطريق مصر القاهرة إسكندرية الصحراوي.

حفلات رأس السنة في لبنان

ويتلألأ لبنان بحفل غنائي ثلاثي بين “ملحم زين، رحمة رياض، ناصيف زيتون”، في 31 ديسمبر داخل أحد أماكن السهرة الكبرى في العاصمة بيروت.

حفلات تامر حسني في تركيا والإمارات

ويحيي الفنان تامر حسني ليلتين متتاليتين في تركيا والإمارات في 30، 31 ديسمبر

حفلات البحرين

ويحتفل الفنان راغب علامة مع جمهوره في حفل غنائي بمملكة البحرين، في 31 ديسمبر على أحد المسارح الكبرى بالعاصمة البحرين.

وعن الفنان عاصي الحلاني يحيي حفلًا غنائيًا مميزًا في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، وذلك في 31 ديسمبر

حفلات السعودية في رأس السنة

أما السعودية فسيتم ختام 2023 بشكلٍ مختلف، حيث يقام حفل أسطوري تكريمي لفنان العرب محمد عبده، الذي يقام على مدار ليلتين بمناسبة مرور 60 عامًا على مسيرته الفنية.

بجانب عدد من الحفلات المنفردة لنجوم الغناء العربي، وأنباء عن ليلة العمالقة التي يتم فيها تكريم أبرز الأصوات النسائية لأغاني الزمن الجميل “شادية، وردة الجزائرية صباح”، ولم يعلن حتى الآن نجوم الحفل.

ويلاحظ في برنامج احتفالات رأس السنة غياب الهضبة عمرو دياب والميجا ستار محمد حماقي، واللذان لم يغيبا عن السجل الغنائي لعام 2023، بأغاني مختلفة احتلت صدارة الأكثر مشاهدة عبر يوتيوب ومختلف المنصات الموسيقية بملايين المشاهدات ورواج سماعي ضخم عبر منصات التواصل الاجتماعي.