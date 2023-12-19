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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

1+1 لـ آلاء محمود ينافس في مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير

أمير المصري
أمير المصري

يشارك فيلم 1+1 للمخرجة آلاء محمود ضمن فعاليات النسخة الخامسة من مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير (19 -22 ديسمبر)

تفاصيل فيلم 1+1 

حيث ينافس في مسابقة الفيلم المصري، ويُعرض يوم الأربعاء 20 ديسمبر الساعة 7 مساءً في مركز الهناجر للفنون في دار الأوبرا المصرية، والعرض مجاني بأسبقية الحضور. وكان 1+1 قد شارك مؤخرًا في مهرجان البحرين السينمائي، ونافس في مهرجان فيلمي الأول بباريس، وعُرض في مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة ومهرجان طرابلس السينمائي في لبنان ومهرجان شرم الشيخ السينمائي، وهو من بطولة أمير المصري وسارة عبد الرحمن

 تدور الأحداث بعدما تقضي الحرب الكبرى على المدينة، يتبقى رجل وامرأة ينتمي كل منهما إلى طرف مختلف من المتحاربين. يجد الثنائي نفسهما في موقف يحتم عليهما العيش في صراع بين القتال والعيش في سلام. آلاء محمود مخرجة مصرية، أخرجت العديد من الأفلام القصيرة من بينها بالون عام 2016، وفيلم مين اللي بيختار في 2018 أخرجته أثناء دراستها في المعهد العالي للسينما، والذي شارك في مهرجان شرم الشيخ للسينما الآسيوية ومهرجان تريس كورت السينمائي. وأحدث أعمالها هو فيلم 1+1. 

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