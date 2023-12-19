فرسان الشرق تروي رحلة الفلكلور المصري على مسرح الجمهورية

تقيم دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر ليلتين لفرقة فرسان الشرق للتراث تقدم خلالهما عرض "الفولكلور والعصور" تصميم واخراج الدكتور عصام عزت، وذلك فى الثامنة مساء الخميس والجمعة 21 ، 22 ديسمبر على مسرح الجمهورية.

تفاصيل عرض فرسان الشرق

العرض تصميم اضاءة رضا ابراهيم وديكور احمد زايد ويتناول اشكال التراث الفنى التى نتجت عن العصور التاريخية فى مصر وحمل كل منها طابعاً خاصاً ويبدأ بمشهد من العصر الفرعونى تنتقل بعدها التابلوهات الى العصر الحديث والمعاصر مروراً بفترات الحضارة القبطية والاسلامية فى مزيج فنى يبرز الثراء الفكرى وتميز الهوية المصرية . يشار ان فرقة فرسان الشرق للتراث والرقص المعاصر تأسست عام 2009 على يد المصمم والمخرج وليد عوني 2009 بهدف استلهام التراث المصري والعربي، وإعادة صياغته فنيا من خلال تصميمات وتابلوهات حركية مبتكرة تحمل صبغة شعبية ودرامية وتاريخية ثم أنضمت الى فرق دار الاوبرا المصرية وظهرت اول اعمالها عام 2010 باسم الشارع الاعظم وتوالت بعدها العروض التى لاقت استحسان الجمهور

نبذة عن مبنى دار الأوبرا



دار الأوبرا المصرية، أو الهيئة العامة للمركز الثقافي القومي افتتحت في عام 1988 وتقع في مبناها الجديد والذي شُيد بمنحة من الحكومة اليابانية لنظيرتها المصرية بأرض الجزيرة بالقاهرة وقد بنيت الدار على الطراز الإسلامي.

ويعتبر هذا الصرح الثقافي الكبير الذي افتتح يوم 10 أكتوبر عام 1988هو البديل عن دار الأوبرا الخديوية التي بناها الخديوي إسماعيل العام 1869، واحترقت في 28 أكتوبر العام 1971 بعد أن ظلت منارة ثقافية لمدة 102 عام.

ويرجع تاريخ بناء دار الأوبرا القديمة إلى فترة الازدهار التي شهدها عصر الخديوي إسماعيل في كافة المجالات، وقد أمر الخديوي إسماعيل ببناء دار الأوبرا الخديوية بحي الأزبكية بوسط القاهرة بمناسبة افتتاح قناة السويس، حيث اعتزم أن يدعو إليه عدداً كبيراً من ملوك وملكات أوروبا.

وتم بناء الأوبرا خلال ستة أشهر فقط بعد أن وضع تصميمها المهندسان الإيطاليان أفوسكانى وروس، وكانت رغبة الخديوي إسماعيل متجهة نحو أوبرا مصرية يفتتح بها دار الأوبرا الخديوية، وهي أوبرا عايدة وقد وضع موسيقاها الموسيقار الإيطالي فيردي لكن الظروف حالت دون تقديمها في وقت افتتاح الحفل.

وقدمت أوبرا ريجوليتو في الافتتاح الرسمي الذي حضره الخديوي إسماعيل والإمبراطورة أوجيني زوجة نابليون الثالث وملك النمسا وولى عهد بروسيا.

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