المشدد 6 سنوات لسائق توك توك بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة في القناطر الخيرية

عاقبت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السابعة، سائق توك توك بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه؛ لاتهامه بالاتجار بالهيروين والحشيش بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية.

المشدد 6 سنوات لسائق توك توك بتهمة الإتجار بالمواد المخدرة في القناطر الخيرية



وجاء في أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 39958 لسنة 2022 جنح مركز القناطر الخيرية، والمقيدة برقم 4441 لسنة 2022 كلى جنوب بنها، أن المتهم "السيد ع ا"، 32 سنة، سائق توك توك، مقيم دائرة مركز شرطة القناطر الخيرية، حاز وأحرز بقصد الإتجار جوهر مخدر الهيروين فى غير الأحوال المصرح بها قانونا، كما حاز وأحرز بقصد الإتجار جوهر مخدر الحشيش فى غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تمكنت من ضبط سائق توك توك لاتهامه بممارسة نشاطا إجراميا بالإتجار بالمواد المخدرة "الهيروين والحشيش" بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية، وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة تمكن ضباط مباحث المركز من ضبط المتهم، وبحوزته كمية من مخدرى الهيروين والحشيش، ومبلغ مالى، وهاتف محمول.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالى حصيلة تجارته الأثمة، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيق، إلى أن أحالته للمحاكمة الجنائية أمام المحكمة المختصة، فأصدرت المحكمة حكمها السابق بحق المتهم.

وفاة شاب وإصابة آخر في تصادم سيارة ملاكى وعربة كارو بالخانكة

كما لقي شاب حتفه وأصيب آخر، إثر اصطدامه بسيارته الملاكى بعربة كارو على طريق سرياقوس أبو زعبل دائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، جرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى الخانكة المركزى، والتحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة.

وتمكن رجال الإدارة العامة للمرور من رفع أثار الحادث وتسيير الحركة المرورية على الطريق، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطبيب الشرعى لبيان سبب الوفاة.

وتلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا الإدارة العامة لمرور القليوبية، يفيد ورود بلاغ من عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكى وعربة كارو على طريق سرياقوس أبو زعبل دائرة مركز شرطة الخانكة ومصرع شخص وإصابة أخر.

على الفور انتقل رجال الأمن بمركز شرطة الخانكة، ورجال الإدارة العامة للمرور لمكان الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكى وعربة كارو على الطريق، وأسفر الحادث عن مصرع الشاب "عبد الله أيمن"، 28 سنة، مقيم دائرة مركز الخانكة، وإصابة قائد العربة الكارو.

جرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى الخانكة المركزى، والتحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة، وتمكن رجال الإدارة العامة للمرور من رفع أثار الحادث وتسيير الحركة المرورية على الطريق، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطبيب الشرعى لبيان سبب الوفاة.

قبل ترويجهم صفقة حشيش وهيروين ..سقوط 5تجار مخدرات في قبضة الأمن بالقليوبية

وفي واقعة أخري ، ضبطت قوات مباحث القليوبية ، على 5 تجار مخدارت، قبل ترويجهم صفقة حشيش وهيروين في القناطر الخيرية حيث تم ضبطهم وبحوزتهم كميات من المخدرات والأسلحة النارية وتم التحفظ على المضبوطات وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

وكانت البداية بتلقى اللواء نبيل سليم ،مدير أمن القليوبية إخطارا من رئيس مباحث مركز شرطة القناطر الخيرية بقيام حملة أمنية مكبرة، استهدفت البؤر الإجرامية بدائرة المركز اسفرت الحملة على ضبط شخصين لاحدهما معلومات جنائية بحوزتهما 5 كيلو مخدر الحشيش وفرد خرطوش وذخيرة وسلاح أبيض ومبلغ مالي، وضبط عنصر إجرامي له معلومات جنائية بحوزته كيلو من الحشيش ومبلغ مالى كما تم ضبط عنصريين اجراميين لهما ملعومات جنائية بحوزتهما كمية من الهيروين وسلاح ابيض ومبلغ مالى.

وتحرر محضر بالمضبوطات وتولت الجهات المعنية التحقيق.