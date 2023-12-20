عاجل
ثنائي الأزمة في قائمة منتخب مصر المبدئية لأمم أفريقيا
الأربعاء 20 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

ثلاثي المحترفين في مهمة صعبة.. اليوم

مصطفى محمد وصلاح
مصطفى محمد وصلاح ومرموش

يستعد الثلاثي الدولي المصري المحترف في أوروبا، محمد صلاح نجم ليفربول، ومصطفى محمد مهاجم نانت، وعمر مرموش جناح فرانكفورت لخوض مباريات صعبة مع فرقهم، ويأتي على رأسهم  صلاح في مواجهة وست هام يونايتد بكأس الرابطة للمحترفين.

يلتقي رفقاء مصطفى محمد أمام أولمبيك ليون في مباراة صعبة في مسابقة الدوري الفرنسي ضمن منافسات الجولة السابعة عشر، ويتأهب نانت لتعويض الخسارة الماضية بعد السقوط أمام بريست بهدفين نظيفين قبلها خسر أمام باريس سان جيرمان بهدفين لهدف.

كان آخر انتصار لـ نانت في مسابقة الدوري الفرنسي في الجولة الرابعة عشر بعد فوزه على نيس بهدف نظيف، شهد اللقاء مشاركة مصطفى محمد.

ويحتل نانت المركز الحادي عشر برصيد 18 نقطة، في جدول ترتيب مسابقة الدوري الفرنسي، بعد تحقيق الانتصار في خمس مباريات، والتعادل في ثلاثة، وخسارة 8 آخرين.

سجل مصطفى محمد مع نانت في مسابقة الدوري الفرنسي 6 أهداف حتى الآن خلال مشاركته في 14 مباراة من أصل 16 لقاء.

مرموش 

فيما يستعد رفقاء عمر مرموش لمواجهة بوروسيا موشنجلادبخ مساء اليوم الأربعاء في الجولة السادسة عشر من عمر مسابقة الدوري الألماني.

وتبدأ مباراة فرانكفورت وموشنجلادبخ في الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

وكان رفقاء مرموش تلقوا الخسارة في المباراة الأخيرة أمام باير ليفركوزن بثلاث أهداف نظيفة في الدوري الألماني، رغم الفوز العريض في المباراة التي قبلها أمام بايرن ميونخ بخماسية مقابل هدف.

يأتي فرانكفورت في المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الألماني، ويملك في رصيده 21 نقطة بعد تحقيق الانتصار في خمس مباريات، والتعادل في 6، وخسارة أربعة آخرين.

سجل مرموش هذا الموسم 7 أهداف حتى الأن في مسابقة الدوري الألماني، بعد مشاركته في 14 مباراة من أصل 15، وصنع 3 آخرين، ليسهم بـ 10 أهداف في البوندسليجا لهذا الموسم.

مواد متعلقة

تشكيل نانت الرسمي لمواجهة بريست بالدوري.. مصطفي محمد أساسيًا

تشكيل نانت المتوقع لمواجهة بريست اليوم.. مصطفي محمد يقود الهجوم

بقيادة مصطفي محمد.. موعد مباراة نانت وبريست بالدوري الفرنسي

باريس سان جيرمان يعزز صدارته للدوري الفرنسي بثنائية نانت

مصطفى محمد يسجل في خسارة نانت أمام باريس سان جيرمان

مصطفى محمد أساسيًا بتشكيل نانت المتوقع أمام باريس سان جيرمان في الدوري

مصطفى محمد في مهمة صعبة مع نانت أمام باريس سان جيرمان في الدوري

مصطفى محمد على رأس قائمة نانت لمواجهة باريس سان جيرمان
الجريدة الورقية