أسبوع ساخن للمحترفين..مرموش ومصطفى محمد يصطدمان بأبطال الدوري وصلاح يتحدى حصون كريستال

المحترفين المصريين

أسبوع ساخن مرتقب للمحترفين المصريين في أوروبا، حيث يصطدم النجمين الدوليين مصطفى محمد مهاجم نانت، وعمر مرموش لاعب فرانكفورت مع فريقهما بأبطال الدوريات، فيما يحل رفقاء محمد صلاح نجم ليفربول ضيفا على كريستال بالاس في مباراة صعبة للغاية خارج الديار بالدوري الإنجليزي.



يصطدم عمر مرموش مع فرانكفورت بـ بايرن ميونخ بطل الدوري الألماني، في مواجهة صعبة على رفقاء الدولي المصري، فيما يدخل نانت بقيادة مصطفى محمد في مواجهة ساخنة للغاية مع باريس سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي.



مصطفى محمد



يأمل مصطفى محمد في فك النحس التهديفي أمام باريس، حيث يعاني منذ تعرضه للطرد أمام رين في الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري الفرنسي، ويسعى للعودة للتهديف من جديد بعد صيامه عن التسجيل في شباك فرق فرنسا لـ 5 مباريات، وأحتاج "مصطفى محمد" أربع مباريات بشكل عام للعودة من جديد للتسجيل بعدما نجح في إحراز هدفا مع منتخب مصر أمام سيراليون ضمن تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم.



كان مصطفى محمد قبل تعرضه للطرد وصيف ترتيب هدافي الدوري الفرنسي برصيد 5 أهداف خلف مبابي نجم باريس سان جيرمان بـ 7، ونجح الأخير في استغلال تراجع الدولي المصري ووصل إلى 15 هدفا في صدارة الهدافين.



ويعتلي باريس سان جيرمان صدارة جدول ترتيب الدوري الفرنسي بـ33 نقطة فيما يتواجد نانت في المركز التاسع برصيد 18 نقطة.



مرموش

أما في مسابقة الدوري الألماني، يصطدم عمر مرموش مع بايرن ميونخ حامل اللقب في مواجهة صعبة وساخنة لرفقاء النجم الدولي.



سيكون عمر مرموش في مهمة صعبة أمام مانويل نوير حارس مرمى بايرن ميونخ العائد من الإصابة، ولم يسجل النجم الدولي المصري في آخر مباريات مع فريقه فرانكفورت في مسابقة الدوري الألماني.



أكتفى صناعة هدف كان أمام فيردر بريمن، فيما كان آخر هدف سجله في مباراتهم الأخيرة في مسابقة المؤتمر الأوروبي بعدما هز شباك باوك اليوناني.



كان آخر هدف سجله مرموش في مسابقة الدوري الألماني في الجولة العاشرة أمام يونيون برلين، ونجح النجم الدولي المصري في تسجيل هدفين، ليرفع رصيده التهديفي إلى 6 أهداف في البوندسليجا لهذا الموسم ليتواجد في المركز العاشر بمناصفة مع حسن بليا لاعب بوروسيا موشنجلادبخ، وماكسيميليان بيير لاعب هوفنهايم.



يأمل مرموش في العودة للتهديف من جديد في مسابقة الدوري الألماني، وسيكون التسجيل في فريق مثل بايرن ميونخ حافزا كبيرا للاعب في مشواره هذا الموسم مع فرانكفورت، ليحقق مركز أفضل في ترتيب هدافي مسابقة البوندسليجا، بعد ظهوره بشكل جيد تهديفيا مع فريقه، بعدما قرر مدرب الفريق الاعتماد عليه أكثر في خط الهجوم بدلا من مركز الجناح.



محمد صلاح

يستعد ليفربول بقيادة صلاح لمواجهة صعبة وثقيلة خارج الديار على ملعب سيلهرست بارك أمام كريستال بالاس في مسابقة الدوري الإنجليزي، وفي معظم المباريات أمامهم يعاني الريدز على ملعبهم، حتى في حال فوزه.



وفشل في الموسم الماضي في تحقيق الانتصار عليه سواء ذهابا أو إيابا، بعدما كانت آخر مباراة على ملعب كريستال بالاس انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف، أما مباراة الدور الأول على أنفيلد أنتهت بالتعادل بهدف لكلاهما.



كان آخر انتصار لليفربول ، على كريستال بالاس منذ قرابة العامين، في شهر يناير من العام الماضي 2022 بنتيجة ثلاث أهداف مقابل هدف.



ويأمل النجم الدولي محمد صلاح في هز شباك كريستال بالاس بعد صيامه التهديفي في مسابقة الدوري الإنجليزي منذ 3 مباريات، وأكتفى بصناعة هدفين كانا أمام مانشستر سيتي، وفولهام في ظل منافسته الشرسة مع النرويجي إرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي المتصدر جدول هدافي المسابقة بـ 14 هدفا، خلفه "مو" بـ 10 أهداف.



كان آخر هدف لمحمد صلاح في الدوري الإنجليزي في الجولة الثانية عشر أمام برينتفورد، ونجح "مو" في تسجيل هدفين خلال اللقاء.



النني



يستعد آرسنال لمواجهة أستون فيلا المنتعش بعد انتصاره على مانشستر سيتي بهدف نظيف، ويأمل الجانرز في تخطي عقبة الفيلانز رغم تألقهم بقيادة المدرب أوناي إيمري.

ويسعى آرسنال بقيادة أرتيتا للفوز على أستون فيلا في ظل منافسته على لقب الدوري الإنجليزي من أجل تعزيز الفارق عن أقرب ملاحقيه ليفربول الذي يبتعد عنه بفارق نقطتين، ويهدف رفقاء محمد النني إلى استغلال سقوط منافسه مانشستر سيتي في مباراته الأخيرة أمام الفيلانز.



ولا يشارك محمد النني في الفترة الأخيرة ويتواجد على مقاعد البدلاء بعد عودته من إصابة طويلة تعرض لها جعلته يغيب لفترة كبيرة، وكانت آخر مشاركة له مع الجانرز في الجولة العاشرة أمام شيفيلد يونايتد.



تريزيجيه



يلتقي تريزيجيه مع طرابزون سبور أمام غازي عنتاب خارج الديار في مهمة ليست سهلة ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من مسابقة الدوري التركي.



يأمل تريزيجيه ورفاقه في تعويض خسارة طرابزون الأخيرة في مسابقة الدوري بعد الخسارة أمام قيصري سبور بهدف نظيف.



ويحتل طرابزون سبور المركز السادس برصيد 23 نقطة بعد خوض 14 مباراة نجح في تحقيق 7 انتصارات، والتعادل في مباراتين، والخسارة في خمس آخرين.



ولم يسجل تريزيجيه هذا الموسم مع طرابزون في مسابقة الدوري سوى هدف وصنع آخرين ذلك بسبب إصابته التي تآثر بها قبل أن يعود مجددا في المعسكر التحضيري للموسم الحالي.

