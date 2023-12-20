صحة الشرقية: 87 ألف سيدة حصلن على وسائل تنظيم الأسرة

قال الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إن الفرق الطبية والرائدات الريفيات بالمحافظة، تقوم يومياً بجهود مكثفة لحصر السيدات من المتزوجات وفي سن الإنجاب، وتقديم المشورة لهن أثناء الزيارات المنزلية.

وأشار إلى إحالة الراغبات منهن في استخدام وسائل تنظيم الأسرة إلى عيادات تنظيم الأسرة الثابتة والمتنقلة، وذلك ضمن حملة طرق الأبواب لتقديم خدمات تنظيم الأسرة بمحافظة الشرقية، والتي تم إطلاقها في منتصف شهر أكتوبر الماضي، والتي تستمر لمدة ثلاثة أشهر بجميع مراكز ومدن المحافظة.

ولفت وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إلى أن الفرق الطبية بإدارة تنظيم الأسرة بالمحافظة نجحت خلال شهرين في تقديم وسائل تنظيم الأسرة لعدد ٨٧٥٠٩ منتفعة جديدة من غير المستخدمات للوسائل والمنقطعات عن الاستخدام، وذلك بعد تلقي المشورة من خلال حملة طرق الأبواب، والتي تأتي في إطار خطة وزارة الصحة والسكان، وتنفيذ حملة توعوية وخدمية وعمل حصر لجميع السيدات المتزوجات وفي سن الحمل والإنجاب من عمر ١٥ عاماً حتى ٤٩ عام.

وذكر أن الحملة تهدف إلى حصر السيدات المتزوجات في سن الإنجاب، ومعرفة الموقف الفعلي من استخدام وسائل تنظيم الأسرة، وعمل قاعدة بيانات دقيقة، بجانب تقديم المشورة والتوعية بشكل مباشر ورفع معدل الاستخدام بالمحافظة.