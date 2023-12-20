رئيس التنظيم والإدارة يستقبل رئيس جامعة بني سويف ووفدًا طلابيًا

استقبل الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بمقر الجهاز بالعاصمة الإدارية، الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، ووفدا طلابيا من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بالجامعة، للإطلاع على تجربة الانتقال للعاصمة الإدارية، وملف الاصلاح الاداري.‎

ورحب الدكتور صالح الشيخ برئيس الجامعة والوفد المرافق له، مثمنا مبادرتهم الطيبة بزيارة الجهاز بمقره الجديد بالعاصمة الإدارية، والتي تهدف إلى تعريف الطلاب بإنجازات بلادهم والنقلة النوعية التي حدثت في آلية عمل الوحدات المركزية بالجهاز الإداري للدولة، داعيًا الجامعات الاخرى أن تنظم زيارات علمية للعاصمة الإدارية.

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وخلال الزيارة عقد الدكتور صالح الشيخ والدكتور منصور حسن اجتماعا، بحثا فيه تعزيز التعاون المشترك وتتويجه بتوقيع بروتوكول تعاون، تم مناقشة عدد من بنوده، ومنحا تدريبية بالجهاز لعدد من طلاب الجامعة في مختلف التخصصات التي تتعلق بعمله وتخصصاتهم، والتعاون مع كلية علوم الإعاقة بالجامعة ومركز تقييم القدرات والمسابقات لذوي الإعاقة والذي أنشأه الجهاز ليكون المركز المخصص لامتحان ذوي الإعاقة المتقدمين في مسابقات التوظيف التي ينفذها الجهاز وفقا لقانون الخدمة المدنية الصادر برقم ٨١ لسنة ٢٠١٦.

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وعقب الاجتماع ألتقى الدكتور صالح الشيخ، الطلاب بحضور عدد من قيادات الجهاز، وتحدث معهم عن بيئة العمل الجديدة في العاصمة الإدارية الجديدة، وانتقال الموظفين للعمل بمقدار جهاتهم بالعاصمة، إلى جانب الحوافز الحكومية للموظفين المنتقلين كما شرح ملف الاصلاح الاداري وما تحقق فيه من انجازات حتى الآن.

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ومن جانبه، وجه الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، الشكر للدكتور صالح الشيخ على حفاوة الاستقبال، مشيدا بالدور الذي يقوم به الجهاز والطفرة في أداءه المؤسسي والتي انعكست بدورها على تحسين بيئة العمل الوظيفية، والتي لمسها بشكل واضح خلال الخمس سنوات الأخيرة.. معربا عن تطلعه لتعزيز التعاون بين الجامعة والجهاز وتبادل الخبرات للاستفادة من الجانب الأكاديمي بالجامعة والممارسات العملية والتي يقوم بها الجهاز لخدمة قضايا الإصلاح الإداري.

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وأكد رئيس الجامعة تشجيعه للطلاب على التدريب بالمؤسسات التى لها علاقة بمجال دراستهم للاستفادة من الممارسات والخبرات العملية وتعزيزها بالدراسة الأكاديمية، لذا تولي الجامعة أهمية خاصة لتعزيز التعاون مع المؤسسات الحكومية المركزية لتدريب الطلاب.

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وضم وفد الجامعة الدكتورة الشيماء عبدالسلام مدرس بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية منسق المبادرة، السيد محمد سليم، أمين عام الجامعة،ا لاستاذ علي إمام، المعيد بقسم الاقتصاد، الاستاذ أحمد شلباية المعيد بقسم العلوم السياسية، الاستاذ محمود تمام المعيد بقسم الاقتصاد، بالإضافة إلى ٢٦ طالب وطالبة من كلية السياسة والاقتصاد بالجامعة