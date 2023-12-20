بروتوكول تعاون بين تنمية التجارة وبنك مصر لإنشاء مكاتب السجل التجاري بفروع البنك

وقعت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية، وبنك مصر، بروتوكول تعاون لإنشاء فروع للسجل التجاري داخل فروع البنك بالمحافظات المختلفة، وذلك في إطار تعزيز التعاون بين القطاع المصرفي والقطاع الحكومي، ولتسهيل حصول المواطنين على خدمات السجل التجاري بسهولة ويسر.

تضمن البروتوكول إنشاء فروع للسجل التجاري داخل 120 فرعًا من فروع بنك مصر، وذلك لتقديم خدمات الاستخراج والتجديد والتسجيل بالسجل التجاري. كما يتضمن البروتوكول أيضًا ربط قواعد بيانات السجل التجاري وبنك مصر، وذلك لتسهيل حصول البنوك على بيانات المنشآت التجارية من السجل التجاري إلكترونيًا.

وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور علي المصيلحي، أن توقيع البروتوكول يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتحول الرقمي، ولتسهيل حصول المواطنين على الخدمات الحكومية.

وأضاف أن البروتوكول يهدف إلى تقديم خدمات السجل التجاري لعملاء بنك مصر بسهولة ويسر، حيث لن يحتاج المواطنون إلى زيارة مكاتب السجل التجاري.

من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة بنك مصر، محمد الإتربي، أن توقيع البروتوكول يعد استكمالاً لنجاحات البنك في مجال دعم التحول الرقمي.

وأضاف أن البنك يسعى جاهداً لتوطين الخدمات التكنولوجية المتطورة في مختلف تعاملاته، بما يضمن مواكبة التطور العالمي.

وأوضح أن إدخال عناصر التحول الرقمي في منظومة العمل المصرفي سيساهم بصورة أكبر في تحسين تقديم الخدمات المصرفية والمالية، والاستفادة من المسارات الجديدة الواعدة للتنمية الاقتصادية والمالية.

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