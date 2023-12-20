سعر الفول صباح اليوم الأربعاء عند تاجر الجملة

أسعار الفول.. استقرت أسعار الفول خلال تعاملات البيع والشراء، اليوم الأربعاء، في الأسواق المصرية ولدى تجار الجملة، إذ سجلت أسعار الفول البلدي بالسوق المحلي نحو 35,000 جنيهًا للطن.

ومن المعروف أن العديد من المواطنين، يبحثون عن سعر الفول البلدي بصفة يومية على محرك البحث العالمي «جوجل»، باعتبار أن أسعار الفول اليوم تعد من أهم الأكلات الشعبية لدى الشعب المصري.

في هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية"، أسعار الفول خلال تعاملات، اليوم الأربعاء، وجاءت الأسعار على النحو الآتي:

أسعار الفول اليوم الأربعاء:

الفول

الفول البلدي

سجلت أسعار الفول البلدي بالسوق المحلي استقرارًا اليوم، نحو 35,000 جنيهًا للطن.

الفول الاسترالي

كما سجل سعر الفول الاسترالي ثباتًا لدى التجار بلغ نحو 29,000 جنيه للطن .

وكان حسين عبدالرحمن أبو صدام، نقيب عام الفلاحين قد أدلى بتصريحات سابقة له، أن هناك معروضًا جيدًا من الفول البلدي والمستورد في الأسواق، ولدى مصر احتياطي استراتيجي كبير منه، منوهًا بأن الدولة المصرية تستورد حوالي 80% من احتياجاتها، وذلك من أستراليا وليتوانيا وبريطانيا، في حين تنتج حوالي 20% من الاستهلاك الكلي، وتقدر الأراضي المزروعة بالفول بحوالي 130 ألف فدان.

وتجدر الإشارة إلى أن الأسواق المحلية خلال الآونة الأخيرة قد شهدت حالة من التباين في سعر الفول البلدي 2023 داخل عدد من محال العطارة وتجار المواد الغذائية، ولهذا فإن بوابة الوفد الإلكترونية تحرص باستمرار على تقديم تقريرًا يوميًا عن سعر الفول البلدي والمستورد اليوم في المزرعة لرصد التغيرات التي يشهدها سوق السلع داخل مصر.