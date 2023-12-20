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الأربعاء 20 ديسمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

مشعل الصباح يؤدي اليمين الدستوري أميرا للكويت أمام مجلس الأمة

أمير الكويت الجديد
أمير الكويت الجديد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح

قام أمير الكويت الجديد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح بآداء اليمين الدستورية، كأميرا للبلاد، في جلسة خاصة لمجلس الأمة.

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ويشار إلى أن الأمير مشعل الأحمد يأتي خلفًا لأمير البلاد الراحل الشيخ نواف الأحمد.

وتجدر الإشارة إلى أن المادة 60 من دستور الكويت تنص على أن "يؤدي الأمير قبل ممارسة صلاحياته، في جلسة خاصة لمجلس الأمة، اليمين الآتية: أقسم بالله العظيم أن أحترم الدستور وقوانين الدولة، وأذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله، وأصون استقلال الوطن وسلامة أراضيه".

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