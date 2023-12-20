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الأربعاء 20 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

كيفية استخراج بطاقة الرقم القومي أون لاين

بطاقة الرقم القومي
بطاقة الرقم القومي

يرغب الكثير من المواطنين إلى معرفة، التفاصيل الكاملة لاستخراج بطاقة الرقم القومي 2023 أون لاين، حيث وفرت وزارة الداخلية، عبر موقعها الإلكتروني لمصلحة الأحوال المدنية، استخراج بطاقة الرقم القومي إلكترونيًا، من خلال خطوات بسيطة.

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وزارة الداخلية تواصل جهود مكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة

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وزارة الداخلية تُواصل مُطاردة تُجار المُخدرات في المُحافظات

طريقة استخراج  بطاقة الرقم القومي

- في البداية الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة الداخلية الإلكتروني من هنا 

- يجب النقر على خدمات قطاع الأحوال المدنية.

- إدخال جميع البيانات المطلوبة منك.

- عليك تحديد نظام الدفع المناسب لك.

- الضغط على موافق عقب قراءة الشروط.

- أخيرًا يتم بعدها تحديد موعد ومكان استلام بطاقتك.

أسعار استخراج بطاقة الرقمي القومي

- 175 جنيهًا استلام البطاقة بعد 24 ساعة.

- 120 جنيها استلام بعد 3 أيام.

- 45 جنيها بعد أسبوعين

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