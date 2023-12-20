كيفية استخراج بطاقة الرقم القومي أون لاين

يرغب الكثير من المواطنين إلى معرفة، التفاصيل الكاملة لاستخراج بطاقة الرقم القومي 2023 أون لاين، حيث وفرت وزارة الداخلية، عبر موقعها الإلكتروني لمصلحة الأحوال المدنية، استخراج بطاقة الرقم القومي إلكترونيًا، من خلال خطوات بسيطة.

طريقة استخراج بطاقة الرقم القومي

- في البداية الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة الداخلية الإلكتروني من هنا

- يجب النقر على خدمات قطاع الأحوال المدنية.

- إدخال جميع البيانات المطلوبة منك.

- عليك تحديد نظام الدفع المناسب لك.

- الضغط على موافق عقب قراءة الشروط.

- أخيرًا يتم بعدها تحديد موعد ومكان استلام بطاقتك.

أسعار استخراج بطاقة الرقمي القومي

- 175 جنيهًا استلام البطاقة بعد 24 ساعة.

- 120 جنيها استلام بعد 3 أيام.

- 45 جنيها بعد أسبوعين