وزارة الداخلية تُواصل مُطاردة تُجار المُخدرات في المُحافظات

تمكن قطاع الأمن العام في وزارة الداخلية بالتنسيق مع مديريات الأمن ضبط 6 تجار مخدرات خلال حملات بـ4 محافظات.

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واصل قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريات الأمن جهودهم لملاحقة وضبط العناصر القائمة على الإتجار بالمواد المخدرة، حيث تم ضبط كميات كبيرة من المُخدرات بحوزة تجار الكيف.

ففي الشرقية تم ضبط عاطل "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة قسم شرطة باب شرق بالإسكندرية، بدائرة قسم شرطة العاشر بالشرقية، وبحوزته (96 كيلو حشيش، سيارة ملاكى).

وفي المنوفية ضبط 3 عاطلين "لاثنين منهم معلومات جنائية" بدائرة مركز شرطة قويسنا بدائرة قسم شرطة قويسنا، وبحوزتهم (1,120 كيلو هيروين، بندقية خرطوش، 2 فرد محلى، طبنجة وطلقات مختلفة الأعيرة، طبنجة محدثة صوت و طلقات صوت "مجموعة من الأدوات يستخدمها أحدهم فى صيانة وإصلاح الأسلحة النارية"، ميزان حساس.

وفي الغربية ضبط عاطل "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة مركز شرطة كفرالزيات بالغربية بدائرة قسم شرطة أول طنطا بالغربية، وبحوزته (8 كيلو حشيش، فرد محلى وطلقات لذات العيار، سلاح أبيض "مطواة").

وفي دمياط ضبط عاطل "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة مركز شرطة دمياط ، بدائرة مركز شرطة دمياط وبحوزته (7,5 كيلو حشيش، 165 كيلو بانجو، كيلو هيروين، بندقية آلية، طبنجة، طلقات مختلفة الأعيرة، سيارة ملاكى).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين وإحالتهم للنيابة لمباشرة التحقيقات.