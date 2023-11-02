وزارة الداخلية تواصل جهود مكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى

المواد المخدرة، فقد واصل قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريات أمن "الإسماعيلية –المنوفية –

جنوب سيناء – الأقصر- الشرقية " جهود ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على الإتجار

بالمواد المخدرة ، وقد أسفرت تلك الجهود عن الآتى:-

و ضبط وأحد الأشخاص - له معلومات جنائية - مقيم بمحافظة الإسماعيلية وبحوزته (8 كيلو جرام من مخدر الهيروين - 100 كيلو جرام من مادة الباراسيتامول -2ميزان حساس - السيارة المستخدمة فـى ترويج المواد المخدرة - أدوات تصنيع المواد المخدرة).

وتم ضبط (3 عاطلين – لأحدهم معلومات جنائية - مقيمين بمحافظة المنوفية) ، وبحوزتهم (كمية من

مخدر الهيروين ، 2 كيلو جرام لمخدر الحشيش ، بندقية خرطوش- فرد محلى - عدد من الطلقات –

دراجة نارية " بدون لوحات " ).

وتم ضبط (عاطل – له معلومات جنائية -مقيم بمحافظة جنوب سيناء) وبحوزته (1,700 كيلو جرام من مخدر الحشيش) .

كما تم ضبط (عنصر إجرامى –له معلومات جنائية - مقيم بمحافظة الأقصر) وبحوزته (3 كيلو جرام من مخدر الحشيش – سلاح أبيض "مطواة") .

و ضبط (عاطل – له معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة أول العاشر بمديرية أمن الشرقية وبحوزته (45 كيلو جرام من مخدر الحشيش) .

وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح النارى والأبيض لحماية

نشاطهم الإجرامى .

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

وفي السابق ألقت وحدة مباحث قسم شرطة الأميرية برئاسة المقدم أحمد مصلح القبض على شخصين الأول يدعى "محمود، ن" والأخير “محمد، ب” بحوزتهما 115 فرش حشيش تزن 12 كيلو جرامًا.

البداية كانت بورود معلومات للرائد أحمد صبري معاون أول مباحث قسم شرطة الأميرية، تفيد بقيام عاطلين عن قيامهما بتخزين وتشوين كمية كبيرة من مخدر الحشيش، وبعرض المعلومات علي المقدم أحمد مصلح رئيس المباحث أخطر بها العقيد محمد السيسي مفتش مباحث شمال القاهرة، على الفور أمر بتقنين الإجراءات.

على الفور، انتقلت قوة مكبرة بقيادة الرائد أحمد صبري إلى مكان المتهمين، وبإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبطهما وعثر معهم على 115 فرش حشيش زن 12 كيلو جرامًا، ومبلغ مالي وهاتفين محمول سلاحين أبيض عبارة عن “مطواتين” وسيارة ملاكي.