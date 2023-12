حنان أبو الضياء تكتب عن: بيروقراطية نظام الرعاية الفرنسي في (All to Play For)

"فى لا شيء أخسره" All to Play For .. تتألق فيرجيني إيفيرا كأم عازبة تحاول إنقاذ ابنها من نظام الرعاية الفرنسي..أننا هنا أمام مواجهة مؤلمة بين حب الأم الذى يراه المجتمع غير كامل وبين البيروقراطية الصاعدة لنظام الرعاية الفرنسي ...تلك المرجهة تشاهدها ضمن أفلام مهرجان الجونة السينمائى فى دورته السادسة من خلال الفيلم الروائي الأول للكاتبة والمخرجة دلفين دولوجيه. بعد أن حازت في السابق على استحسان لعملها الوثائقي No London Today الذي تم عرضه في مهرجان كان ، تقدم دولوجيت أنتقادا لنظام حماية الطفل الفرنسي الفاشل ،المتسبب فى الكثير من الذعر الإعلامي والسياسي . الى جانب اداء مميزمن فيرجيني إيفيرا ( بينيديتا ) الحائزة على جائزة سيزار ..ذلك الفيلم الذى عرض فى نظرة ما، بمهرجان كان .

فيرجينا ممثلة ومؤلفة ومنتجة بلجيكية، ولدت في 5 مايو 1977 في بروكسل، بلجيكا. درست الفنون في إنساس. بدأت مسيرتها عام 1998 في (Night Shop). من أعمالها (The Perfect Date) و(My Worst Nightmare) و(Dead Man Talking) و(Turning Tide) و(Sibyl) و(Benedetta).

هناك حقيقة مؤلمة يكشف عنها في All To Play For ؛ أن أي والد لا يتوافق مع المعايير العائلية التقليدية يمكن أن يترك نفسه عرضة للحكم والاضطهاد. عندما تتعارض قوة حب الأم مع مثل هذا النظام المكسور الذي عفا عليه الزمن، لا يمكن أن تكون معركة عادلة أبدًا.

الأم العازبة سيلفي (إيفيرا) التي تعيش حياة هزيلة في بريست مع طفليها، المراهق جان جاك (فيليكس لوفيفر الممتاز) وسفيان الأصغر (ألكسيس تونيتي)، وتعمل في حانة ليلا. سيلفي ليست بطلة خارقة أو قديسة؛ إنها امرأة عادية في الأربعينيات من عمرها، تبذل قصارى جهدها بإصرار وتحاول الاستمتاع بالحياة في هذه العملية. لا يهتم أطفالها كثيرًا بشقتهم الصغيرة، التي يتم تقديمها على أنها شيء من الفوضى المريحة، أو النقص المستمر في المال. بالنسبة لهم، حب سيلفي غير المشروط يكفي.

فيلم "لا شيء لتخسره" يصور بشكل رائع الإحباط الشديد الذي أصاب موقف سيلفي، ويعطي معنى أفضل بكثير لقراراتها اللاحقة. فعلت ديلوجيت أكثر من مجرد ترك بطاقة اتصال. لقد خلقت، جنبًا إلى جنب مع نجمهتا الرائعة، عملا قويًا في التعاطف الانسانى بشكل ملحوظ يخص جميع الأمهات القويات والقادرات ولكن غير التقليديات الموجودات هناك، اللاتي يطلبن القليل من اهتمام العالم، بالسماح لهن بتربية أطفالهن فقط.

عندما يصاب سفيان في حريق المطبخ بينما كان بمفرده في المنزل، وتقوم الخدمات الاجتماعية بنقله إلى منزل للأطفال، اقتنعت سيلفي في البداية أن هذا خطأ. ومع ذلك، فإن الدليل اليومي على حبها لأطفالها - وهي أنها تنام في غرفة المعيشة بحيث يحصل كل منهم على غرفة نوم، وأنهم لا يريدون شيئًا أكثر من أن يكونوا برفقتها ، لا يُحسب في مواجهة نظام ضيق الأفق.. ومن المفارقات أن محاولات سيلفي اليائسة لاتباع الخطوات التي فرضتها الدولة لتصبح أمًا "أفضل" سرعان ما تقيدها وتحول الوضع من سيء إلى أسوأ.

تملك إيفيرا روحًا قتالية وضعفًا مجروحًا إلى شخصيتها. هناك تلميحات في علاقتها الصعبة مع الأخوين هيرفيه (أريه ورثالتر) وآلان (ماتيو ديمي) إلى أن هذه قد تكون حالة من التاريخ يعيد نفسه، لكنها، على الرغم من فداحة الموقف، ترفض الاستسلام.

تضيء فيرجيني إيفيرا الشاشة من خلال شخصية المرأة القوية الإرادة والذكية في الأربعينيات من عمرها والتي تتعارض مع توقعات مجتمعها المتوافقة. مقدمة واحدة من أكثر أعملها التزامًا، والأكثر إثارة .

أننا نعيش معها أثناء منتصف نوبة عملها في ملهى ليلي مزدحم في بريست في ليلة فوضوية وتفوح منه رائحة العرق ؛ امرأة تفقد وعيها وسط الزحام؛ حيث وظيفة هذه المرأة السريعة والجادّة الجرسونة التى تعيش فى عملها بين تقديم المشروبات والتجاهل لمغازلات السكارى. إنها نوع المرأة التي ستعتني بأخيها المضطرب والمعرض للنوبات هيرفي (آريه ورثالتر) عندما يكون في المدينة، والتي ستقوم برعاية أحد الجيران حتى عندما يحرمها ذلك من فرصة الحصول على قيلولة هي في أمس الحاجة إليها.

في هذه الليلة، يحدث ذلك عندما يقرر سفيان (أليكسيس تونيتي)، الابن الأصغر لسيلفي، الذي ترك المنزل مؤقتًا بمفرده، إعداد بعض البطاطس المقلية وإشعال النار في موقد المطبخ. يعود شقيقه المراهق جان جاك (فيليكس لوفيفر) في الوقت المناسب لينقل سفيان إلى المستشفى في عربة تسوق لعلاج حروقه الطفيفة، لذلك عندما تصل سيلفي في حالة ذعر، يكون مهتزًا أكثر من كونه مصابًا. إنها توبخ بلطف جان جاك، الصبي المسؤول الذي تعتمد. لكن في الوقت الحالي، في سرد ديلوجيه الأكثر ألما ، فإن أكبر اهتماماتها هو المطبخ المدمر والموقد المحترق الذي يمكنها تحريكه بما يكفي لتثبيته في المدخل بشكل لا رجعة فيه.

فجأة، بعد مرور بعض الوقت؛ و بعد إعادة طلاء المطبخ وتجول الأصدقاء وقامت سيلفي بمحاولة فاشلة للتخلص من الدجاجة التي تبناها سفيان كحيوان أليف ، ظهرت خدمات حماية الأطفال عندها.. تمثلهم السيدة هنري ، وهي خنجر مثالي للبيروقراطية غير الانسانية، وهم يصمون أذنهم عن تفسيرات سيلفي، ويأخذون سفيان المرعوب بعيدًا، على وعد فارغ بأنه إجراء مؤقت.

لا يريد الصبي مغادرة المنزل، ويكتب الأصدقاء رسائل دعم حول مدى جودة الأم سيلفي، ولكن بمجرد أن يضعهم النظام في براثنهم، بلا رحمة، وبصورة غير شخصية، تبدأ معركة جديدة تمامًا. لدى سيلفي شقيق آخر، آلان ( ماتيو ديمي ) الذي يساعدها على "تحسين سيرتها الذاتية" ويحصل لها على وظيفة في المكتب في الشركة التي يعمل بها. لكونها لن تتمكن من رؤية ابنها إلا كل أسبوعين، فقامت بتعيين محامٍ للاستئناف، وانضمت إلى مجموعة مساعدة ذاتية غير فعالة، حيث كان أعضاؤها ينتظرون استعادة حضانة أطفالهم لمدة عامين وثلاثة وثمانية و12 عامًا على التوالي. المزيد من التفاصيل تجسد الشخصيات. نسمع أن والد جان جاك الذى توفي عندما كان في الثانية من عمره.

يُسمح لسيلفي برؤية سفيان أيام الأربعاء فقط، هناك قواعد لما يمكنها قوله وما لا يمكنها قوله، لا هدايا إلا في أعياد الميلاد، ممنوع البكاء، ممنوع الخروج للخارج. يقص الصبي قصة شعر جديدة قبيحة، ويتحدثون عن «صراع الولاء»، ويتحدثون عن علاج الطفل. يتجلى الواقع العنيف للعجز بقوة أكبر في المشاهد التي تعبر فيها وجوه الممثلين أكثر مما يمكن أن تقوله الكلمات.

كل شيء في نص ديلوجيت الديناميكي، مع سحر إيفيرا القاسي، في الكيمياء الغريبة والمحبة التي تتمتع بها مع أطفالها ، يرشدنا إلى فهم ما هي مهزلة تجاوزات الدولة. وبينما تحاول سيلفي اليائسة بشكل متزايد أن تصبح الأم والمرأة التي يريدونها أن تكون ؛والحصول على وظيفة قاتمة في مركز الاتصال، وتحمل زيارات محدودة تحت الإشراف، وحضور مجموعة دعم للآباء والأمهات في ظروف مماثلة، لكن يبدو أنهم قد هزموا من النظام.بالطبع سيلفي ليست قديسة، لكن عيوبها المتمثلة في المزاج الحار والصراحة والعناد تتشكل في نفس النيران الداخلية مثل فضائلها. إن مشاهدة تلك النيران وهي تتلاشى تدريجيًا هي عملية مؤلمة.

تصل سيلفي متأخرة إلى العمل في المكتب المفتوح، وهي متوترة للغاية. هناك تبادل سريع للنظرات مع شقيقها آلان. إن مهارات التمثيل الرائعة التي تتمتع بها إيفيرا وديمي تجعلنا نفهم بصمت مدى اتساع وعالمية تلك اللحظة. يُتوقع منها أن تؤدي وظيفتها، وتجيب على الهاتف، وكأن شيئًا لم يحدث، رغم كل شيء. لحظات كهذه هي من مميزات الفيلم ويطرح أسئلة حول بيئات العمل الحديثة، والتفاعلات الآلية، والصحة العقلية.

في حين أن حبكة الأم التي تكافح من أجل استعادة حضانة ابنها قد تبدو واضحة، إلا أن الأصداء العاطفية والمجتمعية والبيروقراطية في هذا الفيلم الطويل الذي تم نسجه بدقة من إخراج دلفين ديلوجيه، لا تعد ولا تحصى .