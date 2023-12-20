بـ3 مكونات فقط.. اصنعي عجينة البيتزا السريعة

عجينة البيتزا من الأشياء التي تظنها بعض الأمهات صعبة التحضير مثل المطاعم، لكنها عكس ذلك، كما أنها لا تتطلب مكونات كثيرة لإعدادها، وخلال السطور التاليه نقدم لك طريقة تحضيرها في دقائق بمكونات بسيطة.





عجينة البيتزا

طريقة عمل عجينة البيتزا

المقادير

- دقيق : 2 كوب

- بيكنج بودر : 2 ملعقة صغيرة

- لبن زبادي : كوب وربع

طريقة التحضير

ضعي الدقيق، والبيكنج باودر، واللبن الزبادي في وعاء عميق.

اعجني المكونات حتى تحصلي على عجينة متماسكة.

ضعي عجينة البيتزا في صينية فرن، ووزعي فوقها الحشوة المفضلة لديكِ، واخبزيها في الفرن وقدميها.