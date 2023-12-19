طلاب هندسة الأزهر بقنا يفوزون بالمركز الأول في مسابقة Build it

حصد طلاب قسم الهندسة المدنية بكلية الهندسة جامعة الأزهر بقنا المركز الأول في مسابقة Build It التي شاركت بها الكلية ونظمتها IEEE SVU بجامعة جنوب الوادي بقنا، بحضور الدكتور أحمد علاوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، ونواب رئيس الجامعة، والدكتور فرج خضاري، عميد كلية الهندسة جامعة جنوب الوادي، وبمشاركة كليات الهندسة بالجامعات المصرية المختلفة.

صرح بذلك الدكتور محمد جلال، عميد الكلية، مشيرًا إلى أن أداء طلاب قسم الهندسة المدنية بكلية الهندسة بنين بقنا كان مشرفًا، ونال إعجاب وتقدير الجميع، مشيرًا إلى أنه حضر التصفيات النهائية، وكان بصحبته الدكتور محمد محمود، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عبد الناصر عمران، والدكتور محروس علي، والدكتور هشام عثمان.

قوة طلاب جامعة الأزهر وقدرتهم على المنافسة محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا

وقدم الدكتور محمد جلال، عميد كلية الهندسة جامعة الأزهر بقنا، التهنئة للطلاب الفائزين، وأثنى على المشروعات التي قاموا بتنفيذها والمشاركة بها في المسابقة التي تمت تحت إشراف الدكتور محمد عبد العظيم، وهؤلاء الطلاب هم:

إسلام أسامة، ومحمود كارم، وأحمد جمال، وأحمد محمد أبو زيد، وعمرو فوزي، وأحمد محمد محمد، وعمار الشحات الشافعي، وأحمد عبد الخالق سليمان.

وأكد عميد كلية الهندسة جامعة الأزهر بقنا أن هذا التمثيل المشرف يعكس قوة طلاب جامعة الأزهر وقدرتهم على المنافسة محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا.