الإثنين 18 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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نائب رئيس جامعة الأزهر: الحضارة الغربية قامت على التراث العربي والإسلامي

نائب رئيس جامعة الأزهر
نائب رئيس جامعة الأزهر

أوضح الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث، أن الحضارة الغربية قامت على التراث العربي والإسلامي؛ جاء ذلك خلال كلمته في الاحتفالية التي نظمتها جامعة الأزهر بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية بقاعة الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر.

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واستنكر  نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث الحديث عن قصور اللغة العربية، وأنها لغة بها جمود، ولا يستطيع أهلها مواكبة هذا العصر.

اللغة العربية باقية بحفظ المولى

جانب من المؤتمر

وأوضح نائب رئيس الجامعة أن أصحاب هذه الدعوات هم دعاة تغريب مبطن بالحداثة، فهم يضمرون حقدًا على هذه الأمة، ويسعون للنيل من هويتنا العربية والإسلامية من خلال دعوات التغريب التي يطلقونها بين الحين والآخر، مشيرًا إلى أن المعركة قديمة حديثة بين من يريدون الحفاظ على هوية الأمة ولغتها ومن يريدون للأمة الضياع والضعف والاضمحلال، لافتًا إلى أن اللغة العربية باقية بحفظ المولى -عز وجل- لها حيث تعهد المولى -عز وجل- بحفظها في قوله تعالى في كتابه الكريم: {انإ نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون}.

واستنكر نائب رئيس جامعة الأزهر اعتراض البعض منا على تعريب العلوم قائلين بأنه نكبة عظيمة وكارثة قد تحدث، واستفسر أي نكبة تحدث إذا قلنا عن القلب: قلب باللغة العربية، وما هي الإضافة أو الأهمية في  نطق كلمة قلب بمرادفها في لغة أخرى مع القياس على ذلك في مواطن عديدة.

لذلك شدد فضيلته على أهمية التمسك باللغة العربية، والأمة التي لا تصون لغتها لن يبقى لها شيء لتصونه.

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