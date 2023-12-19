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الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

موعد مباراة تحديد المركز الثالث بين الأهلي وأوراوا رد دايموندز في مونديال الأندية

بوابة الوفد الإلكترونية

تحدد بشكل رسمي منافس الأهلي في مباراة تحديد المركز الثالث في بطولة كأس العالم للأندية والتي تستضيفها المملكة العربية السعودية 2023.

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يواجه الأهلي نظيره فريق أوراوا ريد دياموندز بطل اليابان وذلك بعدما خسر من مانشستر سيتي الإنجليزي بثلاثية نظيفة في  اللقاء الذي أقيم بينهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب الجوهرة المشعة لحساب الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية.

وكان الأهلي خسر مساء أمس من نظيره فريق فلومينينسي البرازيلي بهدفين نظيفين. 

موعد مباراة الأهلي وأوراوا ريد دياموندز الياباني 

ويلتقي الأهلي بنظيره أوراوا الياباني يوم الجمعة المقبل الموافق 22 ديسمبر الجاري على استاد الأمير عبد الله الفيصل في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في مونديال الأندية.

ومن المُقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة، فيما تبدء المباراة في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة. 
 

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