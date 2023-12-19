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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الأهلي يفوز على الشمس في دوري الطائرة

فريق الأهلي للكرة
فريق الأهلي للكرة الطائرة

حقق الفريق الأول لكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي فوزًا مهمًّا على حساب نظيره فريق الشمس، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الثلاثاء ضمن منافسات بطولة الدوري.

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الأهلي يُنهي مرانه الرئيسي استعدادًا لبرونزية المونديال

أقيمت المباراة على صالة الشمس، وقدم خلالها الفريق عرضًا قويًّا، وسيطر على مجريات اللقاء تمامًا لينهي اللقاء لصالحه بنتيجة 3-0.

تقدم «رجال طائرة الأهلي» في الشوط الأول بنتيجة ٢٥-١٥، ثم تفوق في الشوط الثاني بنتيجة ٢٥-١٧، قبل أن ينهي الشوط الثالث متقدمًا بنتيجة ٢٥-١٩، ليواصل الفريق سلسلة الانتصارات التي يحققها في البطولة.

ومن المقرر أن يواجه «رجال طائرة الأهلي» فريق دلفي يوم السبت المقبل ضمن منافسات البطولة.

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