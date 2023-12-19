الأهلي يفوز على الشمس في دوري الطائرة

حقق الفريق الأول لكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي فوزًا مهمًّا على حساب نظيره فريق الشمس، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الثلاثاء ضمن منافسات بطولة الدوري.

أقيمت المباراة على صالة الشمس، وقدم خلالها الفريق عرضًا قويًّا، وسيطر على مجريات اللقاء تمامًا لينهي اللقاء لصالحه بنتيجة 3-0.

تقدم «رجال طائرة الأهلي» في الشوط الأول بنتيجة ٢٥-١٥، ثم تفوق في الشوط الثاني بنتيجة ٢٥-١٧، قبل أن ينهي الشوط الثالث متقدمًا بنتيجة ٢٥-١٩، ليواصل الفريق سلسلة الانتصارات التي يحققها في البطولة.

ومن المقرر أن يواجه «رجال طائرة الأهلي» فريق دلفي يوم السبت المقبل ضمن منافسات البطولة.