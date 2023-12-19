عقدة مستمرة وظهور أول في النهائي.. مشاهد من مباراة الأهلي وفلومينينسي المونديالية

سقط الأهلي مرة أخرى في نصف نهائي مونديال الأندية أمام منافس برازيلي ولكن في هذه المرة أمام فلومينينسي في ظهوره الأول العالمي.

خسارة الأهلي في نصف النهائي بهدفين دون رد، على ملعب الجوهرة المشعة في جدة، أنهت أحلام جماهيره بالعبور إلى نهائي المونديال للمرة الأولى وتكريس العقدة لخامس مرة أمام المنافس البرازيلي، وأظهرت المباراة عدة مشاهد نرصدها في السطور التالية.

عقدة مستمرة..

رسمت عقدة الأهلي في نصف النهائي لمونديال الأندية خيوطها للمرة السادسة خلال مشاركاته المونديالية، حيث كانت أفضل إنجازاته الحصول على المركز الثالث في 3 نسخ سابقة في أعوام 2006 و2020 و2021.

عقدة الأهلي تتصل خيوطها مع المنافس البرازيلي، إذ كانت المرة الخامسة التي تتبخر أحلام الكتيبة الحمراء، بعد الخسارة أمام إنترناسونال في 2006 وكورينثيانز في 2012 وبالميراس في 2021 وفلامنغو في 2022، قبل أن يسير فلومينينسي على نفس نهج أقرانه.

ويعد الأهلي أكثر الفرق تعرضًا للخسارة في كأس العالم للأندية حيث حملت مباراة فلومينينسي رقم 14 في تاريخ الكتيبة الحمراء، وعلى الرغم من ذلك فإن الأهلي يمتلك ثاني أعلى معدل من الانتصارت بواقع 9 مباريات وبفارق 3 انتصارات عن ريال مدريد صاحب المركز الأول.

نهائي في الظهور الأول..

كان تتويج فلومينينسي ببطولة كوبا ليبرتادوريس، على حساب بوكا جونيورز الأرجنيني، للمرة الأولى في تاريخه يمثل مفاجأة كبيرة للجميع كونه خالف التوقعات، لاسيما وأنه عانى كثيرًا في الموسم الماضي من حيث النتائج والمستويات التي يقدمها.

مفاجأة فلومينينسي لم تقتصر على كأس الليبرتادوريس بل امتدت إلى وصوله إلى نهائي مونديال الأندية، على الرغم من المستوى المتواضع الذي ظهر به أمام الأهلي في نصف النهائي، إذ كانت الكتيبة الحمراء الأحق بحجز بطاقة النهائي بعد السيطرة على مجريات المباراة من حيث الأداء والفرص العديدة المهدرة.

البرونزية الرابعة..

يحاول الأهلي الاستفاقة سريعًا من صدمة فلومينينسي في نصف النهائي، والخروج بأقل الخسائر وهو إنهاء الرحلة المونديالية بالحصول على الميدالية البرونزية في مباراة تحديد المركز الثالث والتي ستكون أمام الخاسر من مباراة مانشستر سيتي وأوراوا الياباني.