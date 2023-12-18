أحمد موسى يكشف خطوات مؤتمر الوطنية للانتخابات لإعلان رئيس مصر المقبل (شاهد)

كشف الإعلامي أحمد موسى، تفاصيل المؤتمر الصحفي لليئة الوطنية للانتخابات والتي سيتم فيها الإعلان الرسمي لنتيجة انتخابات الرئاسة 2024.

وقال “موسى” خلال كلمته في تغطية خاصة لنتيجة الانتخابات الرئاسية على قناة "صدى البلد"، اليوم الإثنين، إنه سيكون هناك كلمة للمستشار أحمد بنداري رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات في بداية المؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات ويقوم بتقديم المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأضاف أن المستشار حازم بدوي سيعلن عدد المشاركين في الانتخابات الرئاسية خارج وداخل مصر "، مستطردا أن المستشار حازم بدوي سوف يبلغنا بعدد الأصوات الصحيحة في الانتخابات وعدد الأصوات الباطلة كما سيعلن نسبة الحضور".

وواصل موسى رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات سوف يعلن عن عدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح رئاسي في الانتخابات الرئاسية“، متابعا: "رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات سوف يعلن أسم الفائز بمنصب رئيس جمهورية مصر العربية".

الهيئة الوطنية للانتخابات تعلنة نتيجية انتخابات رئاسة الجمهورية 2024

ومن المقرر أن تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات خلال الانتخابات عن نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية، وأعداد الناخبين المصريين المقيمين بالخارج والذين أدلوا بأصواتهم الانتخابية خارج مصر، وعدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح بالخارج.

وخاض الانتخابات الرئاسية أربعة مرشحين، وهم: المرشح عبد الفتاح السيسي، والدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وفريد زهران رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.

وحدد قانون الانتخابات الرئاسية، ضوابط وقواعد إعلان نتيجة انتخابات الرئاسة، وذلك بعد الانتهاء من مراحل التصويت بالكامل وحالات الإعادة إن وجدت.

وحددت الهيئة يوم 18 ديسمبر لإعلان النتيجة العامة ونشرها بالجريدة الرسمية، واستئناف الدعاية الانتخابية لجولة الإعادة يوم 19 ديسمبر.

كما حددت يومي 19 و20 ديسمبر لتقديم الطعون وقيدها بجدول المحكمة الإدارية العليا، كما حددت أيام 21 ديسمبر وحتى 30 ديسمبر الجاري لفصل المحكمة الإدارية العليا فيما يقدم لها من طعون ونشر ملخص الحكم في الجريدة الرسمية وصحيفتي الأخبار والجمهورية على نفقة الخاسر