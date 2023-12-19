صرحت نيابة شرق القاهرة ، التصريح بدفن جثتين لشخصين لقيا مصرعهما في حادث تصادم بين دراجة نارية -كانا يستقلانها- وسيارة ملاكي، على طريق شارع الـ100 بمدينة السلام.

التصريح بدفن جثتي شخصين لقيا مصرعهما في حادث تصادم بطريق السلام

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث ،وجرى نقل جثتيهما لمشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة.

وتلقى مدير أمن القاهرة، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم بين موتوسيكل بخارية وسيارة ملاكي على طريق شارع الـ100، بمدينة السلام ومصرع شابين.

وعلى الفور انتقل ضباط وحدة مباحث السلام إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أن الحادث أسفر عن مصرع كل من؛ حمد عبدالغني، 22 عامًا، ومحمد حامد، 20 عامًا، مقيمان بمنطقة المطرية.

وجرى نقل الجثتين لمشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.

التحقيقات في واقعة العثور على جثة داخل حوش مدرسة في مصر الجديدة

كما تباشر نيابة مصر الجديدة ، التحريات الأجهزة الأمنية حول واقعة العثور على جثة أربعيني في ظروف غامضة داخل مدرسة بمنطقة مصر الجديدة،كما طلبت النيابة انتداب الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة وبيان عما إذا كان هناك شبهة جنائية من عدمه.

كما تكثف أجهزة الأمن بالقاهرة جهودها لكشف غموض العثور على جثة «أربعيني» داخل مدرسة بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بالقاهرة، جرى نقلها إلى مشرحة زينهم، تحت تصرف النيابة العامة.

البداية، بورود بلاغ لقسم شرطة مصر الجديدة من غرفة عمليات النجدة، يفيد بوجود جثة “أربعيني” بدائرة القسم بمصر الجديدة، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة، تبين بالعثور على جثة شخص يدعى جاد عبدالرحيم، 44 عامًا، غفير بمدرسة، ملقاه على الأرض داخل حوش المدرسة.

ونقلت الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، للوقوف على ملابسات الواقعة وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.