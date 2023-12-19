أطعمة تعزز صحة الدماغ

الدماغ عضو أساسي في جسم الإنسان، فكل مشاعرك وأحاسيسك وتطلعاتك وكل ما يجعلك فرديا يأتي من عقلك، وهذا العضو المعقد له العديد من الوظائف، لإنه يتلقى المعلومات ويعالجها ويفسرها، كما يخرن أيضا الذكريات ويتحكم في حركاتك.

أطعمة مفيدة للدماغ

دماغك هو أحد مكونات جهازك العصبي المركزي (CNS) إنه يتصل بالحبل الشوكي، والجزء الآخر من الجهاز العصبي المركزي.

يتلقى دماغك معلومات من حواسك الخمس: البصر والرائحة والصوت واللمس والذوق، ويتلقى دماغك أيضا مدخلات بما في ذلك اللمس والاهتزاز والألم ودرجة الحرارة من بقية جسمك بالإضافة إلى المدخلات اللاإرادية (غير الطوعية) من أعضائك، وإنه يفسر هذه المعلومات حتى تتمكن من فهم المعنى وربطه بما يجري من حولك.

وقدمت إيكتا سينجوال، أخصائية التغذية بمستشفى Ujala Cygnus في الهند، بعض الأطعمة الجيدة التي تحافظ على صحة الدماغ من خلالها، ومنها:

١-أوميجا 3

الأسماك وبذور الكتان، وبذور الشيا، وعين الجمل، أطعمة غنية بالأوميجا3، وتعد جيدة وضرورية لوظائف المخ، وترتبط بالفوائد المعرفية.

٢-الحبوب الكاملة

الأرز البني والشوفان والقمح، فهي أطعمة تمد المخ بالطاقة والحيوية، كما أنها مصدر جيد للألياف، مما يعزز صحة القلب والأوعية الدموية بشكل عام.

٣-الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة

تناول مجموعة متنوعة من الفواكه والخضراوات الغنية بمضادات الأكسدة، مثل التوت والخضراوات الورقية، فمضادات الأكسدة تساعد على حماية الدماغ من الإجهاد التأكسدي المرتبط بالتدهور المعرفي.

٤-البروتينات الخالية من الدهون

الدواجن والبيض والبقوليات، أطعمة توفر البروتينات الخالية من الدهون، فالأحماض الأمينية المتوفرة بها تعد اللبنات الأساسية للناقلات العصبية، والتي تلعب دورًا رئيسيًا في التواصل بين خلايا الدماغ، وقدم التقرير، بعض الأطعمة التي يجب إدراجها في نظامك الغذائي اليومي للحفاظ علي الصحة العقلية، ومنها: