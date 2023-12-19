انسحاب الجيش السوداني وسيطرة الدعم.. ماذا يحدث في ود مدني؟

بحث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وعبر مؤشر البحث العالمي جوجل، عن ود مدني وما يحدث في المدينة السودانية، وذلك بعد انسحاب الفرقة التابعة للجيش منها وسيطرة الدعم السريع عليها.

وفي التفاصيل، أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة بالسودان عن قيامها بالتحقيق فى انسحاب الفرقة الأولى من مدينة مدنى عاصمة ولاية الجزيرة.

إعلان الحقائق للرأي العام السوداني

وقال مكتب الناطق الرسمى باسم القوات المسلحة السودانية، في بيان اليوم: "انسحبت يوم أمس الإثنين الموافق 18 ديسمبر الجاري قوات رئاسة الفرقة الأولى من مدينة مدني".

وتابع: "يجري التحقيق في الأسباب والملابسات التي أدت لانسحاب القوات من مواقعها شأن بقية المناطق العسكرية، وسيتم رفع نتائج التحقيق فور الإنتهاء منها لجهات الاختصاص ومن ثم إعلان الحقائق للرأي العام".

السيطرة على اللواء الأول إلى جانب معسكر الاحتياطي المركزي

وكانت قد أعلنت قوات الدعم السريع، الاثنين، سيطرتها على اللواء الأول مشاة التابع للجيش السوداني بمدينة ود مدني عاصمة ولاية الجزيرة وسط البلاد.

وقالت إنها تمكنت من السيطرة على اللواء الأول إلى جانب معسكر الاحتياطي المركزي ومدخل جسر حنتوب من ناحية الشرق.

وشهدت الأحياء الشرقية من مدينة ود مدني معارك عنيفة بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وقال شهود عيان، إن اشتباكات بالأسلحة الثقيلة والخفيفة تجددت في أحياء حنتوب شرق مدينة ود مدني التي يفصلها جسر حنتوب الذي يؤدي إلى قلب المدينة.