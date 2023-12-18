الإثنين 18 ديسمبر 2023
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

السودان: موقفنا ثابت حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة

السودان
السودان

أكد المهندس ضو البيت عبد الرحمن منصور، الوزير المكلف لوزارة الري والموارد المائية ورئيس فريق السوداني للمفاوضات سد النهضة، أن بلاده حريصة على الدفع بالمفاوضات عبر رؤية ومنهجية فعالة.

 

وقال عبدالرحمن، إن السودان يسعي من خلال المفاوضات لإنجاز اتفاقية نهائية لقواعد ملء وتشغيل سد النهضة، بصورة تحفظ مصالح الأطراف الثلاث.

 

وأوضح  الوزير المكلف لوزارة الري والموارد المائية ورئيس فريق السوداني للمفاوضات سد النهضة، أن موقف بلاده الثابت والواضح ، مبّني على مرجعية القانون الدولي ويستند على إعلان المبادئ الذي وقع بين الدول الثلاث في مارس 2015 بالخرطوم، وروح التعاون بين البلدان المتشاطئة على مجرى النيل.

 

وانطلقت صباح اليوم في أديس أبابا الجولة الرابعة من الاجتماعات الوزارية لمفاوضات سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا، وذلك في إطار استكمال المسار التفاوضي الذي توافقت الدول الثلاث على إطلاقه بغرض الإسراع بالانتهاء من اتفاق بشأن قواعد ملء وتشغيل السد خلال أربعة أشهر.

 

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الموارد المائية والري، أن مصر تتعامل مع المفاوضات - كعهدها دائما - بالجدية وحسن النوايا اللازمين بغرض التوصل لاتفاق عادل ومتوازن يراعى مصالحها الوطنية الحالية والمستقبلية، ويحقق في الوقت ذاته المصالح المشتركة للدول الثلاث.

 

وجدير بالذكر أن جولة المفاوضات الراهنة ستختتم أعمالها غداً الثلاثاء، وكانت قد سبقت الجولة الرابعة ثلاث جولات عقدت في كل من القاهرة وأديس أبابا، حيث تجري المفاوضات بين الاطراف الثلاث مباشرةً دون وساطة.

الفريق السوداني المكلف بمتابعة مفاوضات سد النهضة
وزارة الري المصرية
مفاوضات سد النهضة
وزارة الري المصرية
وزارة الري المصرية
الفريق الاثيوبي المكلف للمفاوضات سد النهضة

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