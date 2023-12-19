الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

وفد من الجهاز الفني للأهلي يحضر مباراة مانشستر سيتي وأوروا

الجهاز الفني للأهلي
الجهاز الفني للأهلي

كلف السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى ، وفدًا من الجهاز الفني للفريق بحضور مواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي ضد أوروا الياباني في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2023.

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وكلف كولر مساعديه سامي قمصان وكارلوس برينجر، ومعهم ياسين الميكاري محلل الأداء، بحضور المباراة من ملعب الجوهرة بمدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة.

وسيقوم مارسيل كولر وباقي أفراد الجهاز الفني ولاعبو الفريق بمشاهدة المباراة بصالة الاجتماعات بفندق الإقامة، حيث سيواجه الأهلي الخاسر من الفريقين في المباراة القادمة لتحديد صاحب الميدالية البرونزية.

وكان الفريق قد خاض مرانه مساء اليوم الثلاثاء، استعدادًا للمباراة القادمة لتحديد الفريق الفائز بالميدالية البرونزية.

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