الأهلي يبدأ الاستعداد لمواجهة برونزية المونديال

غادر منذ قليل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فندق الإقامة في طريقه إلى ملعب التدريب ٣ بمدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة، الذي سيخوض عليه تدريباته الجماعية، استعدادًا للمواجهة القادمة لتحديد الفائز بالميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية 2023 بالمملكة العربية السعودية.

وكان مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأحمر، قد عقد محاضرة فنية مساء اليوم، من أجل الحديث مع اللاعبين عن بعض الأمور الفنية، وأيضًا تصحيح الأخطاء التي وقع فيها الفريق خلال المواجهة السابقة أمام فلومينينسي البرازيلي.

ويلتقي الأهلي ، مساء الجمعة المقبل الفريق الخاسر من مواجهة اليوم بين مانشستر سيتي الإنجليزي وأوراوا الياباني على المركز الثالث في مونديال الأندية.

الأهلي يغلق صفحة مواجهة فلومينينسي

وأغلق الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر، بقيادة السويسري مارسيل كولر، صفحة مباراة الأهلي أمام فلومينينسي والتي أقيمت مساء أمس الاثنين على استاد الجوهرة بمدينة جدة، ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2023، والمقامة حاليا في المملكة العربية السعودية.

وبدأ مارسيل كولر المدير الفني للفريق، في الاستعداد لمباراة تحديد المركز الثالث في بطولة كأس العالم للأندية، والتي ستقام مساء الجمعة المقبل.