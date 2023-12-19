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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

علي الفيل: فيوتشر سيلعب أمام اتحاد العاصمة من أجل الصعود

فيوتشر
فيوتشر

شدد علي الفيل لاعب فريق مودرن فيوتشر على ضرورة الفوز بمباراة الغد أمام اتحاد العاصمة الجزائري من أجل حسم الصعود للدور المقبل.

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ويستضيف فريق مودرن فيوتشر فريق إتحاد العاصمة الجزائري غداً الأربعاء على ملعب ستاد السلام في تمام الساعة السادسة مساءً ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وقال الفيل خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: استعدينا بشكل جيد للمباراة، المدرب تحدث إلينا بأن لابد على الفوز على حامل اللقب من أجل الوصول للنهائيات في تلك البطولة.

وأردف: قادرون على الصعود من مباراة الغد، ولن ننتظر المواجهات القادمة، نعلم أن المهمة لن تكن سهلة ولكن لدينا ثقة في أنفسنا أن نحقق ذلك على ملعبنا.

وتابع: مثل تلك المباريات الكبيرة تمثل حافز لنا وتثبت اننا قادرين على الوصول لأبعد نقطة في البطولة.

وأتم: نركز فقط في مباراة الغد ونهدف إلى حسم صعودنا غدًا، في أيدينا الآن حسم هذا الأمر.

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