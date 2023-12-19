أبطال أفريقيا .. بيراميدز يتأخر أمام صن داونز بهدف في الشوط الأول

انتهت مجريات الشوط الأول من مواجهة صن داونز الجنوب أفريقي وبيراميدز ، بتفوق الأول بهدف من دون رد ، خلال اللقاء الجاري بينهما مساء اليوم على ملعب الدفاع الجوي ، لحساب منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.





جاء هدف اللقاء الوحيد عبر اللاعب موكوينا في الدقيقة 17.

تشكيل الفريقين ..

ويخوض صن داونز اللقاء بتشكيل يضم كل من ..

حراسة المرمى: ويليامز.

خط الدفاع: موادو - كويتزي - موديبا - كيكانا.

خط الوسط: موكوينا - ماشيجو - سميا زواني.

الهجوم: أليندي - شالوليلي - ربيرو.



فيما جاء تشكيل بيراميدز في بداية اللقاء على النحو التالي ..

حراسة المرمى: أحمد ميهوب .

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد الشيبي - محمد حمدي

خط الوسط: كريم حافظ - مهند لاشين - وليد الكرتي - بلاتي توريه

الهجوم: فخري لاكاي - فيستون ماييلي.



ويتواجد على مقاعد بدلاء بيراميدز :شريف إكرامي، أحمد فتحي، يوسف أسامة، سيف جعفر، عبد الله السعيد، مصطفى فتحي، أحمد توفيق، محمد رضا بوبو، دودو الجباس.

وكانت مباراة الذهاب، والتي أقيمت على ملعب لوفتس فيرسفيلد" بمدينة بريتوريا، قد انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف بين صن داونز وبيراميدز، في الجولة الثالثة من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا.