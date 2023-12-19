السيطرة على حريق محل وسط البلد

سيطر قوات الحماية المدنية بالقاهرة على حريق هائل اندلع بمحل ملابس بمنطقة وسط البلد، وتحؤؤ محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

البداية كانت بتلقي غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، بنشوب حريق داخل محل فى وسط البلد، تم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده، وتستمع الجهات المختصة لأقوال شهود العيان حول الواقعة كشف ملابساتها بالكامل.

وفي وقت سابق تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل منزل بمنطقة أوسيم دون إصابات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

فور تلقى بلاغ يفيد بنشوب حريق داخل منزل فى منطقة أوسيم، تم الدفع بـ 4 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيطه لمحاصرته، ومنع امتداده، وتمت السيطرة عليه دون إصابات، وتحرر المحضر اللازم، وباشرت النيابة التحقيق.

شهد مركز أخميم شرق محافظة سوهاج إندلاع حريق في محل ملابس وخردوات بسبب ماس كهربائي نتج عنه إصابة صاحب المحل عجوز في منتصف العقد السابع من العمر بحروق باليدين والقدمين واحتراق محتويات المحل وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده قبل أن يمتد للمحلات المجاورة وتم نقل المصاب لمستشفى سوهاج الجامعي وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من العميد رئيس مباحث المديرية يفيد تلقي مركز شرطة أخميم بلاغًا بنشوب حريق بمحل ملابس وخردوات دائرة المركز .

إنتقل لمحل الواقعة مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وقوات الحماية المدنية وبالفحص تبين نشوب الحريق بمحل ملابس ملك "رشاد . ر . ا . ق" 64 سنة صاحب محل ملابس ومقيم بذات الناحية وتم الدفع بسيارة إطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده قبل أن يمتد للمحلات المجاورة .

نتج عن الحريق إصابة مالك المحل بحروق باليدين والقدمين تم نقله لمستشفى سوهاج الجامعي واحتراق بعض محتويات المحل .

وبسؤال مالك المحل قرر بمضمون ما سبق ورجح أن يكون سبب الحريق حدوث ماس كهربائي من توصيلات عشوائية بالمحل ونفي الشبهه الجنائية .

تم إخطار الأدلة الجنائية للمعاينة الفنية وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .