الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

أمير قطر ورئيس أوزبكستان يبحثان تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية

غزة
غزة

بحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الثلاثاء، في العاصمة الأوزبكية طشقند، مع رئيس أوزبكستان شوكت ميرضيايف، أبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، خاصة آخر تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وغزة.

txt

الدمار في غزة يفوق أضرار مدن أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية.. فيديو

txt

قطاع غزة يشهد كارثة إنسانية غير مسبوقة وانهيارًا في مقومات الحياة (شاهد)

txt

القضية الفلسطينية ودعم غزة.. ملفات مهمة على طاولة الرئيس السيسي بعد انتخابه

وذكرت وكالة الأنباء القطرية (قنا)، أن الجانبين بحثا أوجه التعاون بين البلدين لاسيما الإعلان عن الارتقاء بمستوى العلاقات بينهما إلى المستوى الاستراتيجي، بما يخدم المصالح المشتركة والشعبين.

ونوه الرئيس الأوزبكي، بالإعلان عن رفع مستوى الشراكة إلى المستوى الاستراتيجي من أجل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين إلى آفاق أسمى وأشمل، مشيدا بجهود قطر الدبلوماسية تجاه العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية المحتلة وغزة.

وأعرب الشيخ تميم عن سعادته بالإعلان عن الارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية بين قطر وأوزبكستان إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، موضحا أن هذا الإعلان سيسهم في تطوير التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، مؤكدا حرص البلدين على تعزيز تعاونهما بما يحقق مصالح الشعبين.

مواد متعلقة

داليا البحيري تعلن تضامنها مع غزة

"أنا طفل تعلم منه العالم إنه يعيش".. مسار إجباري يُغني لأطفال غزة

لدعم غزة.. وصول الطائرة الإغاثية السعودية الـ33 لمطار العريش

محلل سياسي فلسطيني: 50% من سكان قطاع غزة تفشت الأمراض بينهم (فيديو)

كارثة غير مسبوقة.. 10 منظمات دولية تدعو لوقف إطلاق النار في قطاع غزة

رئيس جامعة الأزهر يحيي صمود أهل غزة ويؤكد على ضرورة التمسك باللغة العربية

السيسي يتلقى اتصالاً هاتفياً من سكرتير عام الأمم المتحدة بشأن مستجدات الأوضاع في غزة
الجريدة الورقية