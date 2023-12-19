أمير قطر ورئيس أوزبكستان يبحثان تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية

بحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الثلاثاء، في العاصمة الأوزبكية طشقند، مع رئيس أوزبكستان شوكت ميرضيايف، أبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، خاصة آخر تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وغزة.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية (قنا)، أن الجانبين بحثا أوجه التعاون بين البلدين لاسيما الإعلان عن الارتقاء بمستوى العلاقات بينهما إلى المستوى الاستراتيجي، بما يخدم المصالح المشتركة والشعبين.

ونوه الرئيس الأوزبكي، بالإعلان عن رفع مستوى الشراكة إلى المستوى الاستراتيجي من أجل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين إلى آفاق أسمى وأشمل، مشيدا بجهود قطر الدبلوماسية تجاه العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية المحتلة وغزة.

وأعرب الشيخ تميم عن سعادته بالإعلان عن الارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية بين قطر وأوزبكستان إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، موضحا أن هذا الإعلان سيسهم في تطوير التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، مؤكدا حرص البلدين على تعزيز تعاونهما بما يحقق مصالح الشعبين.