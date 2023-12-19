الدمار في غزة يفوق أضرار مدن أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية.. فيديو

قالت دينا أبي صعب صحفية معتمدة في الأمم المتحدة، إنّ الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة أصبحت خارجة عن المألوف، مشددًا على أن ما يحدث في غزة فاق العديد من الدول الأوروبية على مستوى التدمير بعد الحرب العالمية الثانية.

وأضافت أبي صعب، في مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية": “على المجتمع الدولي التحرك لوقف هذه الإبادة، إذ يتعرض المدنيون في فلسطين وقطاع غزة إلى قتل متواصل، إذ ارتفع عدد الضحايا المدنيين إلى أكثر من 20 ألف ضحية نصفهم من الأطفال”.

وتابعت الصحفية، أن العمليات التي تجريها قوات الاحتلال الإسرائيلية على الأرض غير متناسبة، حيث أعلنت إسرائيل عن قتل ما يقارب 5 آلاف عنصر من حماس، وأكثر من 20 ألف مدني، ومن ثم، فإن هذه النسبة متفاوتة وكبيرة للغاية ولا يبرر أي عمل عسكري قامت به حماس في السابع من أكتوبر.

وأكد، أن السيناريو الذي يحدث حاليا في جنوب قطاع غزة يفوق ما كان الوضع عليه في الشمال في فترة بداية الحرب، وبالتالي، يجب تلبية نداء الأمين العام بالأمم المتحدة واعتبار ما يحدث في غزة تهديد للأمن والسلم الدوليين.