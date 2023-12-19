الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

الدمار في غزة يفوق أضرار مدن أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية.. فيديو

غزة
غزة

قالت دينا أبي صعب صحفية معتمدة في الأمم المتحدة، إنّ الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة أصبحت خارجة عن المألوف، مشددًا على أن ما يحدث في غزة فاق العديد من الدول الأوروبية على مستوى التدمير بعد الحرب العالمية الثانية.

وأضافت أبي صعب، في مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية": “على المجتمع الدولي التحرك لوقف هذه الإبادة، إذ يتعرض المدنيون في فلسطين وقطاع غزة إلى قتل متواصل، إذ ارتفع عدد الضحايا المدنيين إلى أكثر من 20 ألف ضحية نصفهم من الأطفال”.

txt

داليا البحيري تعلن تضامنها مع غزة

txt

"أنا طفل تعلم منه العالم إنه يعيش".. مسار إجباري يُغني لأطفال غزة

وتابعت الصحفية، أن العمليات التي تجريها قوات الاحتلال الإسرائيلية على الأرض غير متناسبة، حيث أعلنت إسرائيل عن قتل ما يقارب 5 آلاف عنصر من حماس، وأكثر من 20 ألف مدني، ومن ثم، فإن هذه النسبة متفاوتة وكبيرة للغاية ولا يبرر أي عمل عسكري قامت به حماس في السابع من أكتوبر.

وأكد، أن السيناريو الذي يحدث حاليا في جنوب قطاع غزة يفوق ما كان الوضع عليه في الشمال في فترة بداية الحرب، وبالتالي، يجب تلبية نداء الأمين العام بالأمم المتحدة واعتبار ما يحدث في غزة تهديد للأمن والسلم الدوليين.

 

مواد متعلقة

كارثة غير مسبوقة.. 10 منظمات دولية تدعو لوقف إطلاق النار في قطاع غزة

رئيس جامعة الأزهر يحيي صمود أهل غزة ويؤكد على ضرورة التمسك باللغة العربية

السيسي يتلقى اتصالاً هاتفياً من سكرتير عام الأمم المتحدة بشأن مستجدات الأوضاع في غزة

ليلة دامية من محارق الهولوكست الصهيونى فى غزة

وصلتم متأخرين المهمة أنجزت.. القصة الكاملة لأكبر نفق لحماس في غزة

شهداء وجرحى في قصف لطائرات الاحتلال على مناطق متفرقة من قطاع غزة

وزير العدل الفلسطيني: الحرب في غزة تهدد الأمن والسلام الدوليين (فيديو)

مدحت العدل: السيسي تعامل مع أزمة غزة والمستجدات الدولية بمشرط جراح (فيديو)
الجريدة الورقية