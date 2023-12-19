القضية الفلسطينية ودعم غزة.. ملفات مهمة على طاولة الرئيس السيسي بعد انتخابه

قال الدكتور حسن سلامة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن القضية الفلسطينية أو العدوان على غزة كان أحد المحفزات المهمة التي دفعت الشعب المصري للمشاركة في الانتخابات، وهي أحد الدوافع وراء اختيار قيادة تفهم معنى الأمن القومي وتستطيع مواجهة التحديات الفترة المقبلة.

وأضاف سلامة في تصريحه لـ"الوفد"، أن الحفاظ على الأمن القومي المصري هو أحد الملفات المهمة أمام الرئيس السيسي في فترته الرئاسية الجديدة، فالمسألة أبعد من غزة ولكنها هي الأكثر وضوحًا.

وأكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن هناك ضغوطات حقيقية تمارس على الدولة المصرية لتفريغ القطاع من سكانه وإجبار السكان على الرحيل وترك أرضهم إلى سيناء، وتقديم خطط ومشروعات كثيرة لاستيعاب سكان غزة وتحويل القطاع لبقعة غير قابلة للحياة وبالتالي يخرج السكان برغبتهم دون إجبار.

وتابع: جميعها ضغوطات تستهدف الأمن القومي المصري ناهيك عن كثير من الممارسات التي تقوم بها سلطات الاحتلال مثل الحديث عن محور فلادلفيا وقصف رفح على مقربة من الحدود المصرية، جميعها إجراءات استفزازية للدولة المصرية وبالتالي الحِكمة في التعامل مع القضية بما فيها من تحديات والحفاظ على القضية الفلسطينية من التصفية وصون الأمن القومي سيحتل الصدارة الفترة المقبلة في ملف اهتمامات رئيس الدولة.

وأوضح أن الاهتمام بالأمن القومي سيوفر بيئة مناسبة لتحقيق التنمية واستكمال الإنجازات الذي لا يتم إلا بتوفر الأمن والاستقرار، فالمعيار هو الحفاظ على الوطن واستقراره والسيادة الوطنية وتماسك المجتمع، مطالبًا الشعب والدولة بالاصطفاف الوطني وراء قرارات الدولة لأن الجميع في قارب، وبالتالي الفائدة للجميع ولا قدر الله العواقب السلبية للجميع.