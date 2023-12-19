رسميًا.. موعد تسكين طلاب المرحلة الثانية للقبول بالمدن الجامعية بالأزهر وطريقة الاستعلام

أعلنت جامعة الأزهر الشريف، عن موعد تسكين طلاب وطالبات المدن الجامعية بالجامعة، مؤكدة أنها يوم السبت القادم.

وكان صدق الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، على موعد بدء التسكين بالمدن الجامعية بجامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم السبت القادم الموافق 30 من سبتمبر 2023م.

وأوضح رئيس الجامعة أنه سوف يتم نشر الرابط الذي يستطيع الطالب أو الطالبة الدخول عليه للاستعلام عن نتيجة تسكينه في المدينة الجامعية.

إعداد جدول زمني لتسكين الطلاب

وأضاف رئيس الجامعة أنه تم إعداد جدول زمني لتسكين الطلاب موضحًا به موعد تسكين كل كلية (بنين - بنات)، وأهاب فضيلته بأهمية التزام كل طالب وطالبة بمواعيد السكن المقررة لكل كلية، لافتا إلى أهمية تجهيز كل طالب لملف التسكين الخاص به.

نتيجة تسكين المدن الجامعية بالضغط هـنــــــــــا