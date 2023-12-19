محافظ الإسماعيلية يُوجِّه الشكر للجهاز التنفيذي للتميز خلال فترة الانتخابات الرئاسية

عقد اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا لمتابعة أعمال الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة بالإضافة للأحياء الثلاثة بمدينة الإسماعيلية، والأجهزة التنفيذية المختلفة من مياه الشرب والصرف الصحي، الحماية المدنية، الكهرباء، الصحة، والإسعاف، فيما يخص قطاع الطوارئ والأزمات والإغاثة.

جاء ذلك بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، السكرتير العام للمحافظة، نائب المستشار العسكري للمحافظة، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، مدير الحماية المدنية، معاون المحافظ للشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة المتطورة، رؤساء المراكز والمدن والأحياء الثلاثة بمدينة الإسماعيلية، وكيل وزارة الصحة والسكان، وممثلي مرفق الإسعاف وشركة كهرباء القناة

وقدم المحافظ الشكر لمختلف الأجهزة التنفيذية بالإسماعيلية، لمجهودهم خلال الأيام الماضية والظهور بمظهر مشرف خلال اصطفاف سيارات ومعدات مراكز الإسماعيلية المختلفة والأحياء الثلاثة بمدينة الإسماعيلية، مؤكدًا على ضرورة الاهتمام بعمل الصيانة الدورية لكافة السيارات والمعدات بكافة الوحدات المحلية والأجهزة التنفيذية المختلفة، لمواجهة أي أحداث طارئة قد تحدث.

ووجَّه الشكر لكافة العاملين بالجهاز التنفيذي لما قدموه من عون، وما بذلوه من جهد، في تنظيم مقار اللجان على مستوى دوائر المحافظة بمراكزها المختلفة، قبل بدء فعاليات الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤، وخلال إجراء فعاليتها، وعقب الانتهاء منها، وتكثيف لأعمال النظافة، وتوفير الأجواء الملائمة لكل مكونات العملية الانتخابية، كذلك رفع كافة الإشغالات بالطرق الرئيسية والميادين، وتوفير كافة خدمات المرافق باللجان الانتخابية، منذ انطلاق التصويت وحتى الانتهاء منها، والوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين بالانتخابات الرئاسية

وأكد بشارة، أن أهالي الإسماعيلية قدموا صورة وطنية وحضارية رائعة، خلال فعاليات الانتخابات الرئاسية 2024، التي استمرت على مدار ثلاثة أيام، في الفترة من ١٠ : ١٢ من شهر ديسمبر الجاري، وسط أجواء احتفالية لم تشهدها المحافظة من قبل، مما يثبت بصورة واضحة وعيهم بضرورة الحفاظ على وطنهم ومكتسباتهم السياسية، في إطار ديمقراطي حر، مقدمًا الشكر ومثمنًا دور مختلف الجهات المشاركة في نجاح الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤، على أرض الإسماعيلية

وأضاف المحافظ، أن أهالي الإسماعيلية أكدوا حرصهم بالحفاظ على إنجازات دولتهم في ظل الجمهورية الجديدة، وأثبتوا ذلك على أرض الواقع خلال الأيام الثلاثة للانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤، بالإقبال منقطع النظير الذي شهدته جميع لجان المحافظة بمقارها بمختلف دوائرها، مشيرًا إلى معدلات التصويت التي جاءت لتعكس زيادة وعي المواطن الإسماعيلي بأهمية المشاركة السياسية، بما يؤكد إحساسه بأهمية استكمال مسيرة البناء والتنمية في دولته الحديثة.

وتوجه محافظ الإسماعيلية، بخالص الشكر والتقدير لجميع أهالي المحافظة بمختلف طوائفهم وذوي الههم، لما قدموه من مشاركة إيجابية، خلال أيام الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤، والإدلاء بأصواتهم في صناديق الاقتراع، في حرية تامة وحيادية مطلقة دون توجيه من أحد، ضاربين أروع الأمثلة في حب الوطن والعمل على سلامته، وحماية مقدراته ومكتسباته، وإدراكهم بما يحاك للدولة المصرية، في ظل ما تواجهه من تحديات، مما حدا بالجميع الوقوف صفًا واحدًا للتعبير عن رأيهم في هذا المشهد السياسي الأهم.

وتقدم المحافظ، بالشكر للجهات المعنية كافة، القائمين على سير فعاليات الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤ بالإسماعيلية، لما بذلوه من جهد على مدار الأيام الثلاثة للانتخابات، مما أسهم بشكل واضح في نجاحها، والانتهاء من فعالياتها دون رصد أي خوارق تعكر صفوها، وخروجها بشكل يليق بمكانة أهالي الإسماعيلية السياسية وحضارة مصر وتاريخها، مما يؤكد حرص جميع الجهات (القضائية، والتنفيذية، والأمنية)، على وصول مصرنا الحبيبة إلى بر الأمان، ومستقبل أفضل ومشرق لجميع أبناء الشعب المصري.