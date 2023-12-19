مجلس الدراسات العليا بجامعة القناة: الإلتزام بعدة بنود لإعتماد تقارير المهام العلمية

أوصت اللجنة التي شكلها مجلس الدراسات العليا والبحوث بجامعة قناة السويس، بهدف ضبط تقرير المهام العلمية- بالتأكيد على كافة كليات الجامعة بضرورة الالتزام بالبنود التالية في تقارير المهمات العلمية "-

1- ان يرفق بالتقرير الوثائق الدالة على الأنشطة أو الإنجازات المذكورة بالتقرير.

2- أن يرفق ما يثبت إقامة عضو المهمة العلمية عقد السيمنار

3- أن يكون قرار مجلس الكلية اعتماد وليس إحاطة.

4- ألا تتعدى مدة تقديم التقرير شهرين من تاريخ إنهاء المهمة

5- أن يكون التقرير مستوفي كافة التوقيعات المطلوبة.

جاء ذلك خلال الجلسة رقم 423 لمجلس الدراسات العليا والبحوث بالجامعة التي عقدت صباح اليوم

الإثنين بمعهد الاستزراع السمكي

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة، وبرئاسة الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وبحضور أعضاء المجلس من الأساتذة المتفرغين ووكلاء الدراسات العليا والبحوث بالكليات، ومديري عموم القطاع

وبدأ المجلس فعاليته بتكريم السيد مصطفى عبده عامر مدير عام الإدارة العامة للمكتبات لبلوغه سن التقاعد.

وأشاد الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، بالدور الكبير والمجهود الوافر الذي كان يتمتع به مدير عام المكتبات، كما أثنى على خبرته في العمل، وقدرته على التعامل مع المشاكل الإدارية، متمنيا له التوفيق والنجاح في حياته المقبلة.

واستعرض بعدها المجلس جدول أعماله الذي تضمن مناقشة موضوعات الإدارة العامة للعلاقات الثقافية و العلمية، متضمنا موضوعات إدارة البعثات و الإجازات الدراسية، والمنح،

بالإضافة إلى موضوعات إدارة الإعارات و المهمات العلمية



واستكمل المجلس مناقشته حيث تناول موضوعات إدارة المؤتمرات و البرامج التنفيذية و الاتفاقيات

وبحث المجلس النظر في مقترح الاتفاقيات التي جاءت بين الجامعة و العديد من الجهات الخارجية.. منها:-

النظر في اتفاقية التعاون بين جامعة قناة السويس و مجلس أمناء النظام الجامعي بولاية جورجيا، و بالنيابة عن جامعة جورجيا - الولايات المتحدة الأمريكية.

والنظر في اتفاقية التعاون بين جامعة قناة السويس و جامعة الفنون ببلجراد - صربيا.

والنظر في اتفاقية التعاون بين جامعة قناة السويس و جامعة فلوريدا الزراعية و الميكانيكية - الولايات المتحدة الأمريكية.

بالإضافة إلى النظر في اتفاقية التعاون بين جامعة قناة السويس،

و جامعة روما 3 - إيطاليا

وكلف المجلس قسم الاجتماع بكلية الآداب والعلوم الإنسانية، بعمل خطة توعوية و تثقيفية لمكافحة ظاهرة الهجرة الغير الشرعية، وكيفية الحد منها، وذلك بهدف توعية وتثقيف طلاب الدراسات العليا للحد من الظاهرة.