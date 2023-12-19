الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

لليوم الثاني.. استمرار فاعليات برنامج البرلمانات للمبادرات المجتمعية

فعاليات البرنامج
فعاليات البرنامج

 لليوم الثاني تستمر فاعليات برنامج البرلمانات للمبادرات المجتمعية بمدينة أبو زنيمة بمحافظة جنوب سيناء، ويقام التدريب بمركز شباب ابوزنيمة في الفترة من 18-21 ديسمبر 2023، والذي تنفذه الادارة المركزية للتعليم المدني والبرلمان بوزارة الشباب و الرياضة بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء .

يهدف برنامج المبادرات المجتمعية الي تمكين المشاركين الي  تنمية مهارات تصميم الأفكار وتنفيذ المبادرات لتحسين الحياة المجتمعية، كما يساعد الانضمام إلى هذه الفعاليات الي  اكتساب مهارات تصميم الأفكار وتنفيذ المبادرات التي تعزز التعاون وتسهم في تحسين حياة المجتمع المحلية .

وأوضح محمد فتحي وكيل الوزارة، أن البرنامج يتضمن تنفيذ ورش تدريبية للشباب والنشء بواقع 8 ورش، علي مستوي المحافظة، وتكون مدة التدريب بكل مركز شباب 4 أيام بهدف تدريبهم على المهارات اللازمة لخلق كوادر فاعلة للمساهمة في تنفيذ المبادرات المجتمعية .

جاء ذلك تحت رعايه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء الدكتور خالد فوده محافظ جنوب سيناء، وبتوجيهات محمد فتحي توفيق وكيل الوزارة ومتابعة احمد عبد العزيز وكيل المديرية.

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الجريدة الورقية